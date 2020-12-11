«Две елки на семью». Пермяки смогут выбрать в лесу недорогую новогоднюю красавицу

Пермякам, которые решили, что будут покупать на Новый год елку в лесничестве, рекомендуется заключать договоры уже сейчас. Фото: архив "КП"

В ближайшие дни в Перми откроются новогодние елочные базары. Но цены на елочки там всегда немалые. Сэкономить на лесной новогодней красавице можно, если обратиться в лесничество.

- Сначала нужно заключить договор, - рассказали специалисты. - Для этого потребуется паспорт, ИНН и их копии. Обязательно решите со своими домашними, в какой день вы поедете в лес за елкой, именно этот день и будет вписан в договор.

В Пермском лесничестве работают только с физическими лицами, и купить на семью можно будет не больше двух елок. В назначенный день нужно приехать в лесничество в соответствующей одежде и обуви. С топором или пилой. Выбрать понравившуюсяелку, срубить ее и отвезти домой.

Увезти больше, чем прописано в договоре, не удастся, в декабре лесники вместе с сотрудниками ГИБДД проводят рейды «Лесной дозор», и если количество, размер ели или дата на договоре не будут соответствовать заявленным, придется заплатить немалый штраф.

Делянки Пермского лесничества располагаются в районе сел Башкултаево, Гамово, Лобаново, Кукуштама и Рождественского.

- Пермякам, которые решили, что будут покупать на Новый год елку в лесничестве, мы рекомендуем заключать договоры уже сейчас, чтобы во второй половине месяца не стоять в очередях, - добавили в лесничестве. - И обязательно при заключении договора быть в маске.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Село Култаево, ул. Романа Кашина, 81

Село Лобаново, поселок Мулянка, ул. Лесничества, д.1

Село Кукуштан, Пальниковский тракт, 28

Поселок Юго-Камский, ул. Санаторная, д.66

Прием с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48.

Телефоны:(342) 294-84-59, 294-80-23, 294-80-46.

КСТАТИ

Стоимость елки в лесничестве

До 1 метра - 24,2 рубля за штуку

От 1,1 - 2 метров - 48,36 рубля за штуку

От 2,1 - 3 метров - 72,5 рубля за штуку

От 3,1 - 5 метров - 96,73 рубля за штуку