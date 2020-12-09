Фото: Vk База отдыха "Зайкина избушка".

До Нового года остался всего один месяц, встретить праздник подальше от города - на природе, пожалуй, отличная идея в условиях пандемии. Самое время побеспокоиться и забронировать для себя и друзей домик на турбазе. «КП» расскажет, где отдохнуть в Пермском крае в новогодние каникулы.

«Зайкина избушка»

База отдыха «Зайкина избушка» - сказочное место. Природа там замечательная, организаторы базы приготовили гостевой дом на 22 человека и двухэтажный коттедж на 16 человек. Для гостей здесь будет подготовлена развлекательная программа, авторская кухня, русская баня на дровах. Из развлечений - прокат снегоходов, катание с горы на ватрушках. Фишка базы - аренда двухместного вертолета (1 место + пилот). Полет 30 минут в небе над Прикамьем обойдется в 9800 рублей.

Цены: Аренды домов зависят от даты. Со 2 по 6 января - 11000 рублей, за 2 - 4 человека, весь дом на 16 человек - 23000 рублей. Четырехместный номер - 4500 рублей, двухместны номер - 5 500 рублей.

Адрес: Усть-Качкинское сельское поселение, деревня Кулики, улица Янтарная, 17.

Телефон: +7 (950) 469-25-25.

Фото: База отдыха туристическая деревня "Заречное".

Туристическая деревня «Заречное»

В Новогоднюю ночь в «Заречном» ждут гостей. На базе есть 11 комфортабельных коттеджей. Заезд 31 декабря с 16.00, выезд 1 или 2 января. Там устраивают праздничное шоу у большой зареченской елки. Начинается оно в 23.30 до 2.30. Развлекать гостей будут ведущие и артисты, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, танцы, фуршет, фейерверк.

В новогоднюю ночь тут можно потанцевать, спеть караоке, заказать праздничный ужин.

Зимой в здесь делают фирменную зареченскую горку, по которой можно скатиться с ветерком. А еще сделать ароматный шашлычок в мангальной зоне, покататься на вездеходе «Амфибия» поиграть в пейнтбол, если вы на отдыхе небольшой комп анией, то можно пострелять пейнтбольными шариками как в тире, посетить игровую комнату: бильярд, дартс, голландский бильярд, настольный теннис. Как же без баньки - для желающих есть купель за дополнительную плату, для маленьких гостей есть детская площадка.

Цена: 3525 рублей за одного человека в новогоднюю ночь, стоимость коттеджей от 6400 рублей за сутки.

Как добраться: через Новые Ляды нужно ехать в сторону Троицы до деревни Мостовая. От Мостовой до деревни Заречное - 8 км.

Телефоны: (342) 296-98-11, 268-44-00.

Туристическая деревня «Поляна»

Туристическая деревня «Поляна»

Эта база отдыха находится в чудесном месте, на берегу реки Чусовой, в часе езды от Перми. Провести новогодние каникулы можно арендовав уютные комфортабельных двухместные номера в таунхаусах или шестиместных коттеджах. На территории есть две бани вместимостью 8 и 15 человек, ресторан, развлечения на открытом воздухе: рыбалка охота, сноутюбинг, лыжи, снегоход, коньки, бильярд, караоке, детская площадка

Цены: двухместный номер в танхаусе в каникулы со 2 января стоит от 3000 – 3600 рублей, в коттедже шестиместные номера от - 8500 рублей.

Адрес: Чусовской район, деревня Усть-Шалашная.

Телефоны: +7 (342) 210-78-78, +7 (950) 478-00-08.

Фото: Vk База отдыха "БаГамы".

База отдыха «БаГамы»

Окунуться в атмосферу праздника и создать особенное настроение предлагают на безе отдыха «БаГамы». Домики для компаний от 5 до 8 человек или до 18. У каждого домика будет баня, бассейн, купель в свободном доступе для всех гостей без ограничений. А также можно поиграть в бильярд, поплавать в бассейне и спеть в караоке. Из зимних забав - катание на коньках и с горки на ватрушках.

Цены: Дом с русской баней от 5000 до 8000 человек за сутки. В стоимость входит баня. Коттедж для компании до 18 человек от 8000 до 12 000 рублей.

Адрес: Пермский район, деревня Гамы, улица Садовая, 1.

Телефон: +79097316240.

Отдых на природе - отличный выбор для новогодних каникул. Фото: архив "КП"

База отдыха «Першино»

База отдыха «Першино» расположена на живописном берегу реки Камы в Оханском районе. Зимой гостям предлагают активный отдых. Есть на базе снегоходы, их можно взять в аренду, покататься на лыжах или коньках - есть хоккейная коробка, любителям зимней рыбалки организуют для этого все условия.

Цены: Проживание в 2-местном номере в каникулы - 4500 рублей за сутки, проживание 6 человек в коттедже - 10800 рублей за сутки.

Аренда коттеджа с 31.12 по 2.01 на 6 человек обойдется в 29600 рублей. Аренда номера в таунхаусе 12000 рублей. Для гостей будет организован банкет, развлекательная программа, фейерверк, обед 1 января.

Телефоны: 8(342) 212-45-87 или 8(34279) 3-07-13.

Адрес: Оханский район, деревня Першино.

Фото: Vk База отдыха "Карповка".

«Карповка»

В «Карповке» гостей ждут квесты, спортивные соревнования, катание на снегоходах и лыжах. Круглый год работает баня, spa-центр с бассейном, настольный теннис и бильярд, трехразовое питание. Рыбалка на базе отдыха - один из самых популярных видов отдыха гостей.

Цены: Гостевые дома для 4-8 человек от 6000 до 12000 рублей. Вип-дом для 15 человек - от 15 000 рублей за сутки.

Адрес: Карагайский район, деревня Карповка.

Телефон: +79194430606.

Фото: Vk база отдыха "Спорт".

Загородный клуб «Спорт»

Отдохнуть на природе, набраться сил вдали от городской суеты предлагает база отдыха «Спорт». На Новый год и до 5 января есть свободные номера и домики. Гостям предлагают выбрать вкусностей на праздничный стол за 3000. А 1 января погрузиться в полное расслабление, посетить баню и и Spa процедуры. На базе есть фито бочка, можно сделать массаж или шоколадное обертывание. Гости смогут принять участие в мастер классах по созданию «Рождественского венка», росписи имбирного печенья, приготовлению пермских пельменей, покататься на лошадях, сварить на обед уху на открытом огне, а вечером послушать живое выступление, кульминацией станет запускание небесных фонариков.

Цены: от 3000 рублей с человека за банкет в новогоднюю ночь. Цены на гостевые дома зависят от даты, например, с 31 декабря по 2 января семейный дом – 45000 рублей, дом друзей – 35000 рублей, двухместный номер – 12000 рублей, одноместный – 6000 рублей, дополнительное место 5000 рублей.

Адрес: Пермский район, сельское поселение Сылвенское, деревня Мостовая, ул. Хуторская.

Телефон: +7 (342) 294-02-10.