Дмитрий Махонин: Мы должны наметить планы, как сделать жизнь людей лучше

Губернатор Дмитрий Махонин ответил на вопросы жителей Прикамья. Фото: Региональная общественная приемная председателя партии "Единая Россия" в Пермском крае.

8 декабря губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Напомним: с 1 декабря в Пермском крае проходит традиционная декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия». Дистанционные приемы организованы на площадке приёмной, а также в муниципалитетах региона.

Каждый день декады посвящен определенной теме, исходя из существующего запроса граждан – это здравоохранение, ЖКХ, социальная помощь, трудовая занятость, образование и т.д. В декаду свои обращения прикамцы могут адресовать депутатам-единороссам всех уровней, сенаторам, высшему должностному лицу региона, руководителям министерств и ведомств, главам муниципалитетов.

Частные проблемы касаются многих

- Сегодня мы проводим прием граждан с помощью видеоконференцсвязи, - обратился к записавшимся к нему на прием губернатор Дмитрий Махонин. - Мы выслушаем вас и постараемся с коллегами из правительства найти необходимые решения.

Многие обращения касались частных вопросов, но в ходе беседы выяснялось, что они затрагивают многих людей. И в оперативном режиме предложены пути решения.

Так получилось, например, с обращением жителя Суксуна. Иван Закорюкин посетовал, что не может как многодетный отец воспользоваться льготой на подключение газа к дому, который он сейчас строит.

- Мне сказали, что предоставят льготу, когда я дострою дом, - объяснил он. - Но тогда подключение газа затянется года на три.

Глава региона отметил, что процессы строительства и подключения газа должны вестись параллельно, и поручил профильным ведомствам проработать вопрос усовершенствования порядка предоставления такой субсидии.

В условиях пандемии многие подумывают над дополнительными способами заработка. В ходе рассмотрения одного из обращений прозвучала информация о тех мерах поддержки, которые сейчас разработаны в регионе для открытия собственного дела.

- Нынешняя ситуация повлияла на всех, наш доход снизился, - обратился к губернатору житель Перми Виктор Юрьевич Липатов. - У моей супруги, которая сейчас в декретном отпуске, недавно появилось увлечение – она варит фитоваренье из сосновых шишек, мяты, шиповника. Мы подумали, что при определенных вложениях можно было бы получать определенный доход.

Дружная семья Липатовых. Фото: личный архив.

Чтобы помочь семье реализовать задуманный проект и преодолеть возникшие финансовые трудности, глава региона поручил профильным министерствам предоставить Надежде Останиной социальный контракт по направлению ИП в размере 250 тыс. руб. Дополнительно, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" девушке помогут пройти бесплатное обучение через центр «Мой бизнес» по направлению «Собственное дело».

«Для успеха в новом деле требуются определенные знания и компетенции. Специалисты краевого центра «Мой бизнес», помогут вашей супруге подготовиться к ведению предпринимательской деятельности», - отметил глава региона.

Присутствовавшая на приеме замминистра социального развития края Марина Визе добавила, что с семьёй свяжется социальный участковый, который окажет всю методологическую помощь.

От имени жителей

Заявители также обращались к главе региона от имени жителей своих микрорайонов и поселений с социальными и инфраструктурными вопросами.

С учительницей из поселка Буренка Чайковского городского округа Раисой Семеновной Ямаевой глава региона обсуждал, как ускорить подключение отдаленных населенных пунктов к сети Интернет. Женщина рассказала, что широкополосное, быстрое соединение сегодня есть в районных центрах, но оптико-волоконными линиями не покрыты многие села и деревни в сельских территориях. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что вопрос обеспечения удаленных населенных пунктов современными средствами связи – высокоскоростным Интернетом и мобильной связью – в числе приоритетов в работе краевого правительства. Необходимые мероприятия в этом направлении проводятся в рамках реализации федерального проекта и региональной программы по устранению цифрового неравенства.

И.о. заместителя Председателя Правительства Пермского края Алексей Черников и глава муниципалитета Юрий Востриков, подключившиеся к онлайн-приему, пояснили заявителю, что в октябре 2020 года в населенном пункте доступ к широкополосному интернету уже получили главные социальные объекты: фельдшерско-акушерский пункт и школа. Следующим этапом, по поручению главы региона Министерство информационного развития и связи Пермского края проработает с поставщиками телекоммуникационных услуг вопрос по возможности технического подключению домохозяйств на селе на 2021 год.

Оперативно выявлять недочеты

По завершению встречи с губернатором ее участники подвели итоги. А также – подчеркнули, насколько важно прорабатывать разные форматы общения с жителями Прикамья.

- Понятно, что сегодня мы рассмотрели только часть вопросов, с которыми обращаются жители Пермского края, в том числе, и через Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия», - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – Наша задача не только оперативно отвечать на обращения, но и реагировать на проблемы граждан. Сегодня прошла плодотворная беседа с жителями. Вопросы, с которыми они обратились, будут решены. Соответствующие поручения получили профильные министерства. Буду лично контролировать их исполнение.

- Мы ежегодно проводим такую декаду обращений граждан, за предыдущий год у нас было около 50 тысяч обращений, - прокомментировал руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Юрьевич Бойченко. – В этом году мы работаем в сложных условиях - в режиме пандемии. Общение идёт не очно, а только через видеоконференцсвязь, но самое главное, что наша приёмная оказалась к этому хорошо подготовлена. Мы давно проводим вебинары с министрами, с вице-губернаторами краевого правительства. Приемная зарекомендовала себя как эффективная площадка для решения вопросов.

С графиком приемов Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» можно ознакомиться на сайте https://rop59.ru/grafik-priyomov. Записаться на приемы можно по телефонам 8 (342) 236-79-92, 236-82-29.