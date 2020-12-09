«Нужны ли цветники и скамейки-трансформеры?» Пермякам предложили определить, какой будет эспланада к 300-летию города

"Видовая зона". Такой видят авторы проекта главную аллею эспланады.

- Одну часть эспланады в городе привели в порядок, а когда же примутся за остальную? – задаются вопросом нетерпеливые пермяки.

Понять их можно. Действительно, на площадке, которая расположена ближе к зданию Законодательного собрания уже практически закончили ремонт, там появилось много нового – амфитеатр, фонтан, холмы с помещениями кафе внутри.

А вот та часть эспланады, на которой расположен памятник «Героям фронта и тыла», по-прежнему имеет, что уж там, не самый привлекательный вид. Что и говорить, здесь мало зелени, не очень хорошее освещение, старенькие лавочки и урны. Тут имеются большие пустующие пространства, на которых вполне можно было бы разместить различные зоны для отдыха горожан.

- Этот квартал эспланады – 66-й – будет капитально отремонтирован к 300-летию Перми, - обещают в городской администрации. – Он должен полностью преобразиться. А вот как именно – пусть нам помогут определить сами горожане. Именно для этого мы запустили интернет-голосование на портале «Управляем вместе».

Много зеленых деревьев летом и каток зимой

Давайте посмотрим, за что нам предлагают проголосовать на этом портале.

«Какие зоны вы бы хотели увидеть на эспланаде в 66-ом квартале?» - прежде всего, спрашивают нас. Дальше идет перечень этих зон с картинками-эскизами, под которыми можно поставить галочку: «Нужна». Или не поставить.

Такой может быть зона отдыха.

Первой идет «Видовая зона». На эскизе представлено, как должна выглядеть центральная Аллея Славы. Сейчас на ней размещаются памятные плиты с именами известных в Перми людей. Предполагается, что их можно перенести к краю аллеи, чтобы горожанам не приходилось их топтать, а вдоль дорожек высадить деревья-крупномеры. Надо ли это делать или оставить все, как есть? Это решать пермякам.

А необходима ли на эспланаде «Зона отдыха»? Сейчас здесь практически нет тени, в которой можно было бы укрыться и посидеть на лавочке. На предложенном эскизе видно, что такое уютное место, где гуляющие смогли бы передохнуть и предаться созерцательности, вполне можно создать.

Едва ли, наверное, найдутся противники «Зоны размещения ледового городка». Тут речь вот о чем: если заливать здесь каток, то многие рекреационные конструкции и арт-объекты придется сделать съемными и убирать их на зиму. Стоит ли так поступать? Решать нам.

Восточная гимнастика и летние горки

Гораздо больше разногласий могут вызвать следующие три предлагаемые зоны. В свое время, до пандемии, популярными у пермяков стали бесплатные уроки по восточной гимнастике на набережной Камы. А вот стоит ли и на эспланаде обустраивать «Зону для занятий йогой»? Нам надо определиться.

"Зона тактильных ощущений". Нужно ли горожанам место, где можно побродить босиком?

А нужна ли нам «Зона тактильных ощущений»? То есть – дорожки, где чередуется покрытие из булыжника, гравия, песка и зеленой травки? Возможно, жителям мегаполиса это, действительно, нужно – иметь место среди каменных джунглей, где можно пройтись босиком по росе.

"Зона подвижных игр". Нужны ли летние горки и аттракционы для детей?

Голосуя за следующую зону, обязательно позовите к монитору детей. Как им, нужна «Зона подвижных игр»? К зимним ледовым горкам они привыкли, а вот к летним – потянут они своих родителей или нет? Решайте сами.

Открывать ли фуд-корт?

Следующий раздел интернет-опросника посвящен различным деталям обустройства эспланады.

Например, нас спрашивают – нужен ли здесь фуд-корт? Тут мнения могут быть разные. Но, отвечая на этот вопрос, вспомните, что зимой у нас случаются сильные морозы, а летом – жара. И может быть, место, где удастся укрыться от зимней стужи и выпить чего-нибудь холодненького в летний зной будет не лишним?

А где тут можно перекусить?

И еще нас спрашивают: нужны ли на эспланаде сборно-разборные скамьи и вазоны, напоминающие конструктор? Это как раз то, о чем мы уже говорили, - если зимой здесь заливать каток, то такие вот малые архитектурные формы должны быть разборными. На эскизе можно посмотреть, как должны выглядеть такие скамейки-трансформеры.

Скамейка-трансформер.

Еще один интригующий вопрос: хотели бы мы видеть на эспланаде цветники из многолетних культур? Если судить по картинке-эскизу, за такими цветниками придется тщательно ухаживать, это не просто – рассадить по газонам тюльпанчики. Зато возле такого розария можно будет вообразить себя этаким посетителем модного курорта. Стоит ли это все дополнительных денег – мы должны сказать свое слово.

Цветники как на курорте? А почему бы и нет.

Точно также постоянных расходов наверняка потребует и архитектурно-художественная подсветка этой части эспланады. Но рука так и тянется поставить галочку – уж больно привлекательно выглядит вечерняя эспланада, изображенная на эскизе.

Эспланада вечерняя.

Вполне вероятно, что какие-то идеи ускользнули от внимания авторов проекта реконструкции эспланады. Поделиться ими предлагают в разделе «Предложения».

- Согласно проекту, в 66-м квартале эспланады будут выделены функциональные зоны, вопрос об их наполнении остается открытым, - отметила заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Илюса Збруева. - Голосование позволит нам понять, что именно хотят видеть на обновленной эспланаде пермяки, и учесть их пожелания.