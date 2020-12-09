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Общество

«Нужны ли цветники и скамейки-трансформеры?» Пермякам предложили определить, какой будет эспланада к 300-летию города

Интернет-голосование запустили на портале «Управляем вместе»
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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"Видовая зона". Такой видят авторы проекта главную аллею эспланады.

"Видовая зона". Такой видят авторы проекта главную аллею эспланады.

- Одну часть эспланады в городе привели в порядок, а когда же примутся за остальную? – задаются вопросом нетерпеливые пермяки.

Понять их можно. Действительно, на площадке, которая расположена ближе к зданию Законодательного собрания уже практически закончили ремонт, там появилось много нового – амфитеатр, фонтан, холмы с помещениями кафе внутри.

А вот та часть эспланады, на которой расположен памятник «Героям фронта и тыла», по-прежнему имеет, что уж там, не самый привлекательный вид. Что и говорить, здесь мало зелени, не очень хорошее освещение, старенькие лавочки и урны. Тут имеются большие пустующие пространства, на которых вполне можно было бы разместить различные зоны для отдыха горожан.

- Этот квартал эспланады – 66-й – будет капитально отремонтирован к 300-летию Перми, - обещают в городской администрации. – Он должен полностью преобразиться. А вот как именно – пусть нам помогут определить сами горожане. Именно для этого мы запустили интернет-голосование на портале «Управляем вместе».

Много зеленых деревьев летом и каток зимой

Давайте посмотрим, за что нам предлагают проголосовать на этом портале.

«Какие зоны вы бы хотели увидеть на эспланаде в 66-ом квартале?» - прежде всего, спрашивают нас. Дальше идет перечень этих зон с картинками-эскизами, под которыми можно поставить галочку: «Нужна». Или не поставить.

Такой может быть зона отдыха.

Такой может быть зона отдыха.

Первой идет «Видовая зона». На эскизе представлено, как должна выглядеть центральная Аллея Славы. Сейчас на ней размещаются памятные плиты с именами известных в Перми людей. Предполагается, что их можно перенести к краю аллеи, чтобы горожанам не приходилось их топтать, а вдоль дорожек высадить деревья-крупномеры. Надо ли это делать или оставить все, как есть? Это решать пермякам.

А необходима ли на эспланаде «Зона отдыха»? Сейчас здесь практически нет тени, в которой можно было бы укрыться и посидеть на лавочке. На предложенном эскизе видно, что такое уютное место, где гуляющие смогли бы передохнуть и предаться созерцательности, вполне можно создать.

Едва ли, наверное, найдутся противники «Зоны размещения ледового городка». Тут речь вот о чем: если заливать здесь каток, то многие рекреационные конструкции и арт-объекты придется сделать съемными и убирать их на зиму. Стоит ли так поступать? Решать нам.

Восточная гимнастика и летние горки

Гораздо больше разногласий могут вызвать следующие три предлагаемые зоны. В свое время, до пандемии, популярными у пермяков стали бесплатные уроки по восточной гимнастике на набережной Камы. А вот стоит ли и на эспланаде обустраивать «Зону для занятий йогой»? Нам надо определиться.

"Зона тактильных ощущений". Нужно ли горожанам место, где можно побродить босиком?

"Зона тактильных ощущений". Нужно ли горожанам место, где можно побродить босиком?

А нужна ли нам «Зона тактильных ощущений»? То есть – дорожки, где чередуется покрытие из булыжника, гравия, песка и зеленой травки? Возможно, жителям мегаполиса это, действительно, нужно – иметь место среди каменных джунглей, где можно пройтись босиком по росе.

"Зона подвижных игр". Нужны ли летние горки и аттракционы для детей?

"Зона подвижных игр". Нужны ли летние горки и аттракционы для детей?

Голосуя за следующую зону, обязательно позовите к монитору детей. Как им, нужна «Зона подвижных игр»? К зимним ледовым горкам они привыкли, а вот к летним – потянут они своих родителей или нет? Решайте сами.

Открывать ли фуд-корт?

Следующий раздел интернет-опросника посвящен различным деталям обустройства эспланады.

Например, нас спрашивают – нужен ли здесь фуд-корт? Тут мнения могут быть разные. Но, отвечая на этот вопрос, вспомните, что зимой у нас случаются сильные морозы, а летом – жара. И может быть, место, где удастся укрыться от зимней стужи и выпить чего-нибудь холодненького в летний зной будет не лишним?

А где тут можно перекусить?

А где тут можно перекусить?

И еще нас спрашивают: нужны ли на эспланаде сборно-разборные скамьи и вазоны, напоминающие конструктор? Это как раз то, о чем мы уже говорили, - если зимой здесь заливать каток, то такие вот малые архитектурные формы должны быть разборными. На эскизе можно посмотреть, как должны выглядеть такие скамейки-трансформеры.

Скамейка-трансформер.

Скамейка-трансформер.

Еще один интригующий вопрос: хотели бы мы видеть на эспланаде цветники из многолетних культур? Если судить по картинке-эскизу, за такими цветниками придется тщательно ухаживать, это не просто – рассадить по газонам тюльпанчики. Зато возле такого розария можно будет вообразить себя этаким посетителем модного курорта. Стоит ли это все дополнительных денег – мы должны сказать свое слово.

Цветники как на курорте? А почему бы и нет.

Цветники как на курорте? А почему бы и нет.

Точно также постоянных расходов наверняка потребует и архитектурно-художественная подсветка этой части эспланады. Но рука так и тянется поставить галочку – уж больно привлекательно выглядит вечерняя эспланада, изображенная на эскизе.

Эспланада вечерняя.

Эспланада вечерняя.

Вполне вероятно, что какие-то идеи ускользнули от внимания авторов проекта реконструкции эспланады. Поделиться ими предлагают в разделе «Предложения».

- Согласно проекту, в 66-м квартале эспланады будут выделены функциональные зоны, вопрос об их наполнении остается открытым, - отметила заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Илюса Збруева. - Голосование позволит нам понять, что именно хотят видеть на обновленной эспланаде пермяки, и учесть их пожелания.

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