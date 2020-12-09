«Будешь получать 50 тысяч в неделю». Как пермских подростков заманивают работать закладчиками

Пермяки нередко видят из своих окон, на работают закладчики. Кадр видео/YouTube

- Увидел пост в соцсетях с предложением о подработке, - говорит 17-летний пермский студент. - Написал - узнать, что нужно делать, а когда мне прислали это, честно был в шоке!

- Привет, - ответила ему девушка, чья страничка вскоре была удалена. – Работать нужно закладчком. Раскладываешь товар в надежных местах, фотографируешь его, и на этом твоя работа заканчивается. Никаких продаж, никаких встреч, полное обучение. Если актуально – пиши возраст и город.

За работу три-четыре часа в день несовершеннолетнему студенту пообещали зарплату 50 тысяч рублей. А еще премии, бонусы и карьерный рост! Большинство отказывается от таких «заманчивых» предложений, но бывают и такие, кто соглашается.

- Наш дом находится в самом логу, и я каждый день вижу, как огромные лбы ходят вокруг дома, а то и по детской площадке и ищут, ищут, ищут, - говорит пермячка, живущая в доме на улице Чернышевского. – Звонила в полицию, мне ответили, что информацию записали и передадут, но это продолжается. Что предпринять?

- Стоит признать, что ситуация с незаконным оборотом наркотиков в Пермском крае остается сложной, – говорит начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Абросимов. - С учетом развития цифровых технологий почти 100% сбыта наркотиков в Пермском крае ведется через интернет-магазины - серый сегмент интернета, который неподконтролен государственным органам. Физический контакт между продавцом и покупателем отсутствует, товар передается с помощью закладок.

Вопросам вовлечения в преступную деятельность несовершеннолетних в полиции уделяют особое внимание. Работа ведется в тесном контакте с школами и наркологической службой, но только полицейскими мерами без активной поддержки населения эту проблему не решить.

- Мы открыты для общения и готовы рассматривать и проверять все обращения. И, конечно же, влиять на них, - объясняет Сергей Абросимов.

Сообщения в полицию о подобных случаях можно подать как лично, так и оставив сообщение на сайте краевого Управления МВД в разделе «Подать обращение». При пользовании сервисом необходимо указать свои личные данные, адрес электронной почты и телефон. К сообщению можно прикрепить файлы с фото.

В полиции порекомендовали, как действовать, если возле вашего дома вы заметили работающих закладчиков.

- Чтобы обезопасить себя, не нужно вмешиваться в этот процесс, так как реакция преступника может быть неадекватной, - говорит наркополицейский. - Если есть возможность – сфотографируйте их на сотовый телефон и направьте эту информацию в этот же раздел «Подать обращение» на сайте ГУ МВД или сделайте звонок по номеру 102. Ваше сообщение зарегистрируют и доведут до тех сотрудников, которые занимаются противодействием незаконному обороту наркотиков на вашей территории.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году сотрудники полиции выявили 3444 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, пресекли деятельность 16 интернет-магазинов, привлекли к уголовной ответственности более 600 человек, основная масса из которых - закладчики. Накрыли четыре нарколаборатории, которые изготавливали наркотики на территории Пермского края, установили организаторов и возбудили уголовные дела.

А благодаря тому, что в феврале краевое Законодательное собрание приняло местный закон, запрещающий продажу спайсов, снюсов и никотинсодержащих смесей несовершеннолетним, эти изделия начинают пропадать из торговой сети, и проблем с этим вопросом у полиции стало меньше.