Коронавирус в Перми, последние новости на 10 декабря 2020 года: больше половины заболевших в Прикамье – жители старше 65 лет

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 10 декабря 2020 года: больше половины заболевших COVID-19 в Прикамье – жители старше 65 лет.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19: 102 человека проходят лечение в больницах, 212 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 23 444. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 8 декабря – 1,01). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Инфографика: краевой оперштаб.

Из 314 новых инфицированных – 107 мужчин, 198 женщин и 9 детей (4 мальчика и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 47 человек, 94 человека в возрасте 45-65, 164 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.