Баста снимает клип на фильм «Реальные пацаны против зомби»

Кадр трейлера «Реальные пацаны против зомби»/YouTube

Российский музыкант Василий Вакуленко, также известный под творческими псевдонимами Баста, Ноггано, N1NT3ND0 снимает клип на полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби».

В распоряжении «КП» появился небольшой видеоролик со съемочной площадки. На нем Баста в компании девушки сидит в кинотеатре и смотрит фильм «Реальные пацаны против зомби». В какой то момент его спутница выходит из кинозала, недосмотрев кино, Баста идет за ней со словами: «Киса, киса, ты куда?». Когда ребята выходят на улицу, начинается сам клип про зомби. Дальнейший сюжет ролика пока неизвестен.

Напомним, 17 декабря на экраны выйдет полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби». Съемки комедии проходили в Перми осенью прошлого года. Режиссером стала Жанна Кадникова, в ролях: Николай Наумов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Валентина Мазунина.

Сюжет фильма основан на «жуткой» истории о том, как Пермь захватили зомби. Росгвардейцы заблокировали город, чтобы «живые мертвые» не выбрались за его пределы. Коляну и его друзьям приходится бороться с зомби самостоятельно.

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