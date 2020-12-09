Фото: Пермский губернский оркестр

Звучит третий звонок, в зале гаснет свет – и начинает звучать музыка. Но что происходит до этого волнующего момента? Как создаются концерты? Что творится в репетиционных залах и студиях? Чтобы рассказать и показать все это, Пермский губернский оркестр приглашает зрителей на открытую репетицию, во время которой музыканты будут готовить новую концертную программу. (0+)

Это и в самом деле будет настоящая рабочая репетиция, на которую даже будут приглашены некоторые солисты, чтобы зритель мог погрузиться в творческий процесс коллектива. Причем, репетиция при необходимости может прерываться, художественный руководитель будет прямо на сцене вносить коррективы в исполнение мелодий.

Но так как это все-таки открытая репетиция, то на ней будет присутствовать своеобразный экскурсовод, объявляющий номера и рассказывающий зрителям, что сейчас будет происходить на сцене.

Фото: Пермский губернский оркестр

И если посетить репетицию для зрителя - это возможность насладиться музыкой и пообщаться с артистами в более уютной и камерной обстановке, то для самих музыкантов диалог со зрителем - это творческая потребность в поисках правильного решения в выборе необходимой программы и совершенствование своих исполнительских навыков.

- Творческая встреча любого музыканта со зрителем - жизненно важный этап и событие для артиста. Взаимный обмен энергетикой приносит пользу не только зрителю, но и, в первую очередь, самому артисту, - рассказал главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов. - Когда зрители и артисты чувствуют друг друга, находятся «на одной волне», в концертном зале происходит настоящее Чудо! Вот почему нам, как воздух, нужны выступления перед настоящей, «живой» публикой.

Открытая репетиция состоится 11 декабря в 19.00 в концертном зале ДК им. М.И. Калинина (ул. Куйбышева, 140). Вход бесплатный, по предварительной записи.

Записаться можно по телефону 214-17-02 в будни с 10.00 до 16.00.

Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры Пермского края.

Справка «КП»

Пермский губернский оркестр был основан в ноябре 1941 года как оркестр школы авиационных механиков. За эти годы он превратился в единственный профессиональный духовой оркестр Пермского края. Коллектив постоянно гастролирует, неоднократно выступал во Франции, Германии, Италии, Нидерландах и других странах Европы. С 1977 года оркестр возглавляет Евгений Тверетинов.