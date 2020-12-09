В январе 2021 года краевой Минздрав спланирует объемы необходимого количества вакцины для нашего региона. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В России началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививают врачей, работающих в «красных зонах», далее - учителей и социальных работников.

- Коронавирус лучше предупредить, чем заболеть и получить осложнения, - говорит главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков. - Имея в руках вакцину, нет смысла переносить все тяготы и последствия этого тяжелого заболевания.

В январе 2021 года краевой Минздрав спланирует объемы необходимого количества вакцины для нашего региона. Так как хранить ее необходимо в определенных условиях, будет закуплено 45 низкотемпературных холодильников. Затем в каждом районе будет определена поликлиника, где установят оборудование для хранения вакцины. Сразу после того, как сезонный подъем ОРВИ и гриппа пойдет на спад, в крае начнется массовая вакцинация.

Вопросов о прививках возникает много. На самые актуальные из них ответила эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

1. Можно ли ставить «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) пожилым людям?

- Пожилые люди - это основная группа риска, которая должна быть защищена. Именно они чаще дают тяжелые клинические формы и летальные исходы. Но вакцина «Спутник V», к сожалению, не разрешена для вакцинации людей в возрасте 65 и старше, она имеет возрастной коридор - от 18 до 60 лет. Для людей старшей возрастной группы мы ждем вторую вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную в Новосибирске.

2. Нужна ли прививка тем, кто переболел коронавирусом? И через какое время после выздоровления ее можно будет ставить?

- В отношении переболевших вопрос решается индивидуально. Если человек перенес ковид в средней или тяжелой форме, как правило, он приобретает защиту на срок от трех месяцев до полугода. И в течение этого времени прививать его нецелесообразно. Оптимальный вариант - сделать серологию, посмотреть титры антител и уже после этого принимать решение, прививаться или нет. Но, как правило, после перенесенной инфекции три - четыре месяца иммунитет держится точно.

3. Нужно ли перед прививкой сдавать анализ на антитела?

- Нет. Обязательности в этом нет, и никакого скринига делать не надо. Каких-то дополнительных рисков вакцинации у переболевших нет.

4. Может ли быть такое, что после болезни иммунитет так и не сформировался?

- Может, но даже если у человека нет антител, то работают клеточные факторы иммунитета. И, на мой взгляд, после перенесенной инфекции необходимость в вакцинации возникает только по истечении трех месяцев.

5. Чем отличаются «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»?

- Больших принципиальных отличий между этими вакцинами нет. Обе они векторные, в качестве носителя в обеих использован аденовирус. Отличия, пожалуй, в самой структуре вакцины, а это более тонкие вещи. «ЭпиВакКорона» создана искусственно, а в «Спутнике V» взят участок РНК, который посажен на аденовирус.

6. Как уберечься, пока формируется иммунитет?

- Прививка «Спутник V» - это классика эпидемиологии при вакцинации любой вакциной: человеку ставится две прививки. Первое, что нужно понимать, введение одной дозы вакцины не дает защиту. Поэтому если вы ввели одну дозу вакцины, то вы не защищены от инфекции и обязательно нужна вторая доза, которую нужно сделать через 21 день. Второе: когда наступает защита? Как правило, максимальная выработка антител происходит через 28 -30 дней после введения второй дозы вакцины.

7. Как защищаться в течение 21 дня между вакцинированием и месяц - после?

- Остаются те же самые меры: социальное дистанцирование, ношение масок и респираторная гигиена. Поскольку мы сейчас находимся в процессе пандемии и даже если вы привиты и риски ушли, то от ношения маски отказываться мы не предлагаем. Масочный режим, даже если вы получили прививку, рекомендуется сохранять.

8. Пишут, что алкоголь в течение 42 дней противопоказан. Так ли это?

- Я бы не сказала, что употребление алкоголя – это фактор риска, который снизит иммунитет, который должен выработаться. Процесс формирования иммунитета зависит от многих факторов. Если вы испытали стресс, неправильно питаетесь, заболели ОРВИ в этот период, то это сможет снизить выработку иммунитета.

Алкоголь - это вредная привычка, которая снижает иммунитет в целом. Но алкоголь алкоголю рознь. Если мы выпили бокал вина, то ничего страшного не произойдет. А если речь идет о злоупотреблении алкоголем, это большой фактор риска во время формирования иммунитета.

9. Как питаться? Можно ли заниматься спортом, и как вообще жить в эти 42 дня?

- Чтобы период формирования иммунитета прошел более эффективно, характер питания лучше изменить после проведения вакцинации. Употреблять больше овощей и фруктов, чтобы помочь организму выработать иммунитет. Рекомендуется вести более спокойный образ жизни. Исключить поездки, остерегаться пребывания в местах массового скопления людей: в кинотеатрах, бассейнах, в театрах и других замкнутых помещениях.

Что касается спорта, нужно сохранить тот образ жизни, который у вас был. Ходили вы в фитнес-клуб, продолжайте, только не давайте организму чрезмерной нагрузки. Все чрезмерное – оно чревато. Организм мобилизуется, и все свои силы направляет на борьбу, а не на выработку иммунитета.

10. Верно ли, что лечение от онкологических заболеваний, беременность и кормление ребенка станет препятствием для вакцинации?

- К сожалению, это так. Беременность и кормление грудью являются противопоказанием для любой вакцинации, кроме гриппа. Что касается онкологических больных и лиц, принимающих кортикостероиды, - это те группы риска, для которых «Спутник V» пока не разрешен. Применение «ЭпиВакКороны» для лиц старше 65 лет разрешено, и будут ли еще увеличиваться эти группы, станет известно позже.

КСТАТИ

В регион поступила первая партия вакцины

В выходные в Пермь была доставлена первая партия вакцины «Спутник V» - всего 1000 доз. Коробки уже поместили в холодильную камеру Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Первыми прививки сделали и.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, которая призвала коллег последовать ее примеру, и восемь сотрудников Центра.

- Мы устали бояться этой инфекции, - говорят доктора. - Не хотим заразить свои семьи, пациентов. Считаем, что вакцинация - это наша ответственность перед теми, кто живет и работает с нами рядом.

Вакцинировать медиков будут в трех больницах Прикамья: в Перми, Березниках и Чайковском, где созданы необходимые условия для хранения (вакцина должна храниться при температуре в -20). Первыми будут прививаться те, кто работает в «красных» зонах.