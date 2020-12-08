Коронавирус в Перми, последние новости на 9 декабря: началась вакцинация врачей

Новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Данные о коронавирусе в Пермском крае на утро 9 декабря: как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число инфицированных достигло 23130 человек. За минувшие сутки было выявлено 309 новых случаев заражения COVID-19: 89 человек проходят лечение в больницах, 220 – амбулаторно на дому.

Ежесуточный прирост больных составил 1,4 процента.

Инфографика: оперштаб

Из 309 новых инфицированных 116 мужчин, 187 женщин и 6 детей - 4 мальчика и 2 девочки. Среди взрослых: младше 45 лет – 52 человека, 122 человека в возрасте 45-65, 129 человек старше 65 лет

Новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 198 заболевших. На втором месте по заболеваемости Осинский городской округ – 16 инфицированных, на третьем – г. Березники, где зафиксировано 15 заболевших.

За минувшие сутки в Пермском крае выздоровели 398 человек. Общее количество выздоровевших составляет 17027. В больницах сейчас остается 2122 человека, из них 110 – на аппаратах искусственного дыхания. На карантине находится 4248 жителей Пермского края.

Также за прошлые сутки зафиксированы 17 смертей от коронавируса, а также 12 летальных случаев с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 757 человек, и еще 446 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

Тем временем в Прикамье началась вакцинация врачей от коронавируса. Она проходит в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Как рассказал главный врач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Евгений Сармометов, в медучреждении планируется прививать в среднем 70 человек в день.

Напомним, врачи находятся в зоне наибольшего риска. Только за первые два дня этой недели скончались от коронавируса ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина и главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Пермского края Андрей Николенко, заведующий кафедрой ПГМУ.