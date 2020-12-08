В Перми открывается клуб тайных Дедов Морозов

Дед Мороз делает добрые дела тайком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Нового года благотворительный фонд «ДедМорозим» вновь открывает клуб тайных Дедов Морозов, чтобы помочь тяжелобольным детям. Подопечным проекта «Больше жизни» нужна медицинская и психологическая поддержка, специальное оборудование и питание.

Стать Дедом Морозом может каждый - таков девиз фонда. И перед каждым Новым годом все больше и больше пермяков становятся добрыми волшебниками для кого-то из детей. Причем чудеса творятся в полной тайне.

- Скорее всего, участники клуба не узнают друг друга, даже если встретятся в одном транспорте или кафе, - рассказали в «ДедМорозим». - Потому что обычно помогают втайне от чужих глаз: делают пожертвования по SMS или через сайт, передают подгузники и игрушки. Но благодаря им сотни детей получают профессиональную помощь круглый год.

В клуб уже вступили 89 тайных Дедов Морозов. Среди них Ниндзя на пенсии, Бетмен, Сильвер, Ковбой, Темный рыцарь.

Никто заранее не знает, для кого из ребят станет Дедом Морозом. История ребенка раскрывается только его Дедам Морозам в личном письме после совершения взноса и вступления в клуб.

Как стать тайным Дедом Морозом?

1.Зайти на сайт dedsecret.club и выбрать для себя детали внешности Деда Мороза: прическу, костюм, бороду. Этот виртуальный герой будет представлять вас в клубе.

2.Сделать взнос на поддержку ребенка. Каждая деталь внешности Деда Мороза имеет свою стоимость и превращается в реальную помощь - позволяет оплатить покупку медицинского оборудования, расходных материалов и другие важные вещи.

3. Проверить электронную почту и узнать, для какого ребенка вы станете тайным Дедом Морозом и чем ему поможете.

И запомнить - чудеса случаются, потому что мы сами делаем их.