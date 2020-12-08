Советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев: Действия каждого из нас сказываются на количестве смертей

Дмитрий Жебелев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

225 человек, инфицированных коронавирусом, скончались в Прикамье с 1 по 8 декабря.. В это число вошли как умершие от самого COVID-19, так и люди, у которых коронавирусная инфекция осложнила течение хронических заболеваний. Насколько цифры смертности отражают эпидемиологическую ситуацию в регионе, рассказал советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 fm).

- Смерть каждого человека важна, и об этом нужно говорить. Что же касается оценки количества летальных исходов – нельзя сказать, много это или мало. Мы можем оценивать объективные цифры, которые помогут понять, что за обстановка у нас сейчас.

Когда люди умирают – это отложенный результат тех действий, которые предпринимались ранее. Сначала увеличивалось количество заражений, потом количество госпитализаций, потом, к огромному сожалению, количество летальных исходов. И то число умерших, которые мы озвучиваем – хоть с ковидом, хоть без ковида, - это еще не все жертвы эпидемии. Есть такой показатель как избыточная смертность - на сколько в этом году людей умерло больше, чем в среднем за несколько прошлых лет. И этот показатель, по мнению ученых всего мира, один из наиболее объективных и достоверных, и он более понятно объясняет, что происходит.

За 9 месяцев этого года в Прикамье умерло на 1329 человек больше, чем за тот же период прошлого. Только в сентябре – на 418. В соседней Свердловской области в нынешнем году избыточная смертность составила 2731 человека, в Башкирии – 4209, в Татарстане –4977. И большинство этих смертей напрямую или косвенно связаны с коронавирусом. В том числе, потому что кто-то вовремя не попал на больничную койку, у кого-то развился стресс, к кому-то не пришел врач на дом.

И должно пройти время, чтобы мы правильно разобрались в причинах летальных исходов. Единственно, что точно понятно: и действия властей, и каждого из нас сказываются не просто на ковид, - они сказываются на количестве смертей, в том числе людей, которые нас окружают.