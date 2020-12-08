«Случайно шагнул на проезжую часть». Двое шестиклашек помогли разыскать виновницу ДТП, которая сбила их друга и уехала

Женщина сбила школьника через пять дней после того, как получила водительские права. Фото: Ирина Попкова

- Ты чего ревешь? – спросил сидящего на лавочке мальчика прохожий.

- У меня все болит, меня машина только что сбила, - рыдал девятилетний парнишка.

ДТП, в котором пострадал шестиклассник из Лысьвы, произошло, когда он с двумя друзьями-одноклассниками возвращался из школы домой. Ребята шли, смеялись, в какой-то момент парнишка с тротуара случайно шагнул на проезжую часть.

В это время по дороге ехал красный ВАЗ-2105, за рулем была женщина. Водительские права она получила пять дней назад, вовремя не среагировала на ребенка и сбила его. После водитель остановила машину, вышла.

- У тебя все нормально? – спросила она у лежащего на дороге мальчика.

У пострадавшего был ушиб головы и таза, ему было очень больно.

- Ты зачем на дорогу-то вышел? – подошел к ребенку знакомый женщины. – Давай я тебя в безопасное место унесу.

Мужчина поднял мальчика, отнес его к ближайшему дому, посадил на лавочку и ушел. И уже оттуда неравнодушные прохожие донесли плачущего ребенка до ближайшей поликлиники, фельдшер вызвала «скорую» и мальчика увезли в больницу.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа - изъять следы аварии.

- А мы знаем, где дяденька, который носил нашего одноклассника, живет, - подошли к полицейским двое парнишек, это были шестиклассники школы № 17 Артем Шаров и Сергей Демин.

Именно они были рядом со своим пострадавшим другом в момент аварии. Ребята показали сотрудникам ДПС нужный дом и подъезд. Полицейские быстро нашли мужчину, который признался, что унес мальчика с места ДТП. А через него вышли на женщину, которая сбила ребенка и скрылась.

- В отношении водителя было возбуждено два административных дела «За оставление места ДТП» и «Причинение вреда здоровью средней тяжести», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – Суд лишил ее права управления транспортным средством на один год и назначил штраф в 10 тысяч рублей.

А школьников, которые помогли задержать нарушителя, наградили.

- Артема и Сергея сначала наградили на приеме у главы округа, а 7 декабря им вручили благодарственные письма «За значительный вклад в укрепление правопорядка, умелые и решительные действия, способствовавшие восстановлению справедливости» от сенатора РФ Алексея Пушкова, - рассказали в администрации города Лысьвы.

КСТАТИ

Седьмой раз в рамках Всероссийского проекта «Дети-герои» МЧС Прикамья награждает детей и подростков, спасавших человеческие жизни.

В этом году медаль «За проявленное мужество» вручили семилетнему Денису Ванькову из деревни Мечкор Кудымкарского муниципального округа. Во время пожара он разбил окно в доме и помог двум своим маленьким братьям выбраться на улицу. Мальчик действовал так, как научила его воспитательница в детском саду. И этим он спас две человеческие жизни.

Такую же награду получили 17-летний Иван Ефимов из Ошьи и два 14-летних подростка Игорь Крюков и Александр Коротков из города Чайковский. Первый молодой человек спас утопающую в пруду женщину и помог оказать ей доврачебную помощь. А двое друзей, рискуя жизнями, спасли друга, которому свело обе ноги судорогой во время купания.

Шестнадцатилетний Архип Коротаев, пятнадцатилетний Игорь Терняев и четырнадцатилетний Степан Шмыров из города Чусовой увидели, что у соседей по огороду загорелась теплица. Не раздумывая, ребята бросились тушить очаг возгорания. Все они были награждены благодарственными письмами сенатора Совета Федерации Российской Федерации от Пермского края Алексея Пушкова.

- Тот, кто имеет доброе сердце, способен спасти человеческую жизнь. Закладывают это родители. Огромные вам слова благодарности за то, что воспитываете прекрасное поколение на территории Пермского края, а детям - что не прошли мимо и спасли человеческую жизнь, - поблагодарил всех начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев.

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