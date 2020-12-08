В Прикамье родилась команда по женскому мини-футболу «Красная Кама»

Мы - новая команда! Фото: краевое правительство.

В Пермском крае появилась команда-фаворит по женскому мини-футболу. Региональный минюст зарегистрировал АНО «Женский мини-футбольный клуб «Красная Кама» (Пермский край).

В новую команду вошли девушки из женской сборной Пермского края по этому виду спорта. Они продолжат выступать в Чемпионате России по мини-футболу среди женских команд высшей лиги конференции «Восток» под новым брендом.

Этот сезон для прикамских футболисток оказался успешным. В конце сентября они впервые стали бронзовыми призерами финала Кубка России по мини-футболу среди женских команд, который прошел в Пензе. Тогда их поздравила и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

В конце сентября девушки стали бронзовыми призерами Кубка России. Фото: спортивный клуб.

Создание спортивной команды «Красная Кама» придаст новый импульс в развитии женского мини-футбола в нашем регионе. Клуб уже подал заявку на получение субсидии из бюджета министерства физической культуры и спорта Пермского края.

- В Прикамье очень большие планы на развитие женского мини-футбола, - отметила главный тренер наших футболисток Павлина Бородина. - Перед нами стоит задача - не только развивать нашу основную команду, мы должны создать условия для занятия футболом совсем юных спортсменок. Перед командой на этот сезон стоит задача попасть в плей-офф Чемпионата России.

Тренироваться девушки будут в Краснокамске

Базой команды определили ФОК «Олимпийский» города Краснокамска, и это не случайно.

Мы уже писали, что в последнее время спортивная инфраструктура в Прикамье создается и модернизируется в самых отдаленных уголках нашего региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал, что возможность заниматься спортом должна быть в «шаговой доступности» для людей, а для этого нужно строить и приводить в порядок спортивные объекты.

В этом году в регионе среди прочих реализуется проект «Краснокамск – столица футбола 2020». Краснокамский городской округ стал победителем региональной программы «Мы выбираем спорт!» и получил 7 миллионов рублей, к которым были добавлены еще 3 миллиона из муниципального бюджета.

Футбол у нас должен стать массовым

Клуб «Красная Кама» был создан по инициативе Федерации футбола Пермского края, которая стала одним из учредителей. Инициативу поддержал глава региона Дмитрий Махонин и региональное Министерство спорта. Создание женской мини-футбольной команды в регионе - один из пунктов «Программы развития футбола в Пермском крае».

Напомним, в июле Пермский край подписал соглашение о развитии футбола с Российским футбольным союзом и Минспорта России. В церемонии подписания участвовали президент РФС Александр Дюков, руководители всех регионов и Федераций футбола. Пермский край представили глава региона Дмитрий Махонин и президент Федерации футбола Дмитрий Терехов.

Цели Соглашений напрямую связаны с реализацией нацпроекта «Демография» (федерального проекта «Спорт - норма жизни») и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Они позволят создать условия для увеличения количества граждан, систематически занимающихся футболом.

- В Прикамье планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности футбола, расширить географию региональных и муниципальных соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов, - ранее отмечал губернатор Дмитрий Махонин.

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