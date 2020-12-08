IKEA может появиться в центре Перми

Фото: ikea-kitchen.ru

Магазин IKEA все-таки может появиться в Перми. Еще в октябре Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края направило в компанию письмо с предложением о сотрудничестве. Напомним, открыть в Перми торговый центр IKEA краевые власти мечтали давно. Для этого предлагались различные варианты размещения, последний из них – в микрорайоне Ива. Но шведская компания так и не собралась зайти в Пермь.

А вот сейчас у Прикамья появился шанс, так как IKEA изменила формат своих магазинов. И теперь открывает не огромные торговые центры на окраинах города, а магазины городского формата – IKEA-Сити. Они по площади в три-четыре раза меньше, чем те «лабиринты товаров», которые мы знали раньше, и располагаются удобнее для покупателей, - туда можно приезжать не только на машине, но и на общественном транспорте. Такое переформатирование IKEA происходит не только в России, но и по всему миру.

- В связи с изменением формата магазинов мы предложили IKEA новые варианты для размещения, - рассказали «Комсомолке» в Минэкономразвития. –Сейчас в Перми строятся два огромных торгово-развлекательных центра: это «Планета» на месте ипподрома и «Эспланада» на улице Петропавловской. Есть и другие торговые центры, где также может появиться IKEA-Сити. Сейчас мы ждем решения компании.