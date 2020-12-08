«Старинная кузница, курные избы, бани по-черному». В прикамском музее деревянного зодчества рассказали, как преобразится Хохловка

Визитную карточку Хохловки – церковь Преображения тщательно отреставрируют за два года. Фото: этнографический музей.

В условиях пандемии в России запустили проект «Деревянное кольцо России» - виртуальную прогулку по этнографическим паркам-музеям деревянного зодчества.

Свою видеоэкскурсию представили на портале и сотрудники нашей «Хохловки».

Они сообщили, что прикамский музей скоро пополнится новыми экспонатами. А также рассказали, как в Прикамье спасают древние постройки.

Что нового будет на Хохловских холмах

Сейчас в музее под открытым небом 21 старинное строение, к ним прибавится еще 22.

К трем «географическим» секторам, посвященным типичным жилищам северных, северо-западных и южных районов края добавится и «национальный» - в Хохловку привезут коми-пермяцкие, марийские, татарские и удмуртские крестьянские усадьбы.

Пополнится и число тематических секторов. Сейчас их тоже три – это стоянка охотников, производство по варке соли и сельскохозяйственный – с амбарами и ветряной мельницей. К ним добавится комплекс старинной кузницы.

Если раньше в музее старались представить как можно более внушительные строения зажиточных крестьян и лавочников, то сейчас решили сохранить память о быте жителей победнее. В Хохловку доставят аутентичные курные избы и бани, которые топились «по-черному», без дымохода. Появятся в разных секторах музея и малые хозяйственные постройки, например, небольшие амбары на стойках-ножках, колодцы разных типов, часовни.

Здесь появятся сцена-амфитеатр и рыночная площадь. Фото: этнографический музей.

Где нашли новые экспонаты

Все будущие новые постройки в разном состоянии сохранности были найдены в ходе экспедиций в 2018 и 2019 годах. Крестьянские дома привезут из Уинского, Куединского, Косинского и Суксунского районов, баню - из деревни Исаево Гаинского района, часовню - с погоста из села Редикор под Чердынью, нужные строения разыскали также в Кочевском, Кудымкарском, Сивинском, Еловском районах.

В этом году начать их осмотр и выкуп помешала пандемия. Сейчас в музее строится только усадьба зажиточного русского крестьянина из деревни Копорушки Суксунского района, которую успели перевезти.

Зато больше времени смогли уделить восстановлению и реставрации существующих объектов, которые также будут выглядеть по-новому.

Согласно разработанному мастер-плану музея, отреставрировать все старинные постройки и возвести много новых должны к 2023 году.

Как преобразится «Северное Прикамье»

В секторе «Северное Прикамье» сейчас расположены два памятника деревянного зодчества – усадьба Феоктисты Федоровны Васильевой из деревни Большая Гадья и Преображенская церковь из села Янидор Чердынского района. Вокруг храма в дальнейшем решили разместить целое поселение, как оно обычно у нас и бывало на Урале.

Согласно мастер-плану, здесь появятся несколько новых крестьянских усадеб, а также группа бань, которые в северных районах Прикамья строили обычно вдали от жилья, вблизи водоемов. В новых крестьянских избах будет высокий подклет, что характерно для территорий со студеной зимой.

Преображенскую церковь, которая была рублена больше трех веков назад - в 1702 году - будут тщательно реставрировать в течение двух лет. Храм, который является объектом культурного наследия и архитектурной доминантой всего этнографического комплекса, сильно обветшал. В нем заменят пришедшие в негодность бревна сруба, чердачное перекрытие, окна и двери, обработают древесину составами от гниения и огня, а также защитят высокую постройку от молний.

Сторожевая башня охраняет покой Хохловки. Фото: этнографический музей.

Коми-пермяцкие избы спасут от разрушения

На Северо-Западе Прикамья жили и живут коми-пермяки. В этом секторе музея почти не поддалась влиянию времени лишь построенная в конце 19 века усадьба Баталова – зажиточного крестьянина, который имел свою лавку и синильную мастерскую.

Меньше повезло избе Павла Ивановича Кудымова – она старше, построена была в начале 19 века, кроме того, в 1857 году избу уже перевозили - в деревню Яшкино, откуда она затем перекочевала в музей. Сейчас эту избу реставрируют: бревна уже полностью перебрали и заменили сгнившие деревянные детали. Уложили новую тесовую кровлю и гидроизоляцию из бересты. Осталось водрузить на крышу охлупни – коньки из цельных бревен.

Пришлось также потрудиться, чтобы сохранить усадьбу Светлакова из Кочевского района. В небогатом жилище крестьянина-отходника пришлось полностью заменить сгнившие венцы. Теперь осталось покрыть его новой крышей. А еще нужно починить ворота при въезде в усадьбу.

Избу из бревен-великанов не пришлось перестраивать

Расположенная в секторе «Южное Прикамье» усадьба Игошева из села Уинского района, рубленная в 19 веке, - единственная в музее постройка из лиственницы. Зимняя половина избы сложена из «циклопических» бревен диаметром до 70 сантиметров! Подыскать на замену подобные бревна-великаны было бы нелегко, к счастью, стойкая лиственничная древесина сохранилась как новенькая. Ее только обработали современными био-защитными составами. А вот тесовую кровлю пришлось заменить. В составе этой усадьбы планируется восстановить крытый двор, баню и колодец. Для южного Прикамья, в отличие от северных районов, бани и прочие постройки ставили ближе к дому, чтобы было все под рукой.

В этом же южном секторе должно появиться целое село Тохтарево. В соответствии с разработанным мастер-планом вокруг расположенной здесь старинной Богородицкой церкви появятся несколько крестьянских усадьб, которые привезут с юга Прикамья. Поблизости воссоздадут старинную кузницу и национальные усадьбы – татарскую, марийскую и удмуртскую.

Саму Богородицкую церковь серьезно отреставрируют. Ее рубили в 1694 году, это старейшая постройка в музее. С ее строительством связана легенда. Она привезена из села Тохтарево, основателем которого был татарин Тохтарь. По легенде, он построил православную церковь в благодарность за то, что икона Божьей Матери вернула ему зрение. В этом году в храме укрепят алтарную часть. В следующем – выпрямят расположенную рядом 30-метровую колокольню – чтобы устранить крен, переберут все бревна. В 2022 году в храме заменят стропильную систему, отремонтируют кровлю, поменяют обветшавшие венцы.

У знаменитой мельницы из Очерского района починили и вернули на место лопасти-крылья. Фото: этнографический музей.

Сцена-амфитеатр для турниров, торговая площадь и Wi-Fi

Позаботятся в Хохловке и о новой инфраструктуре.

На входе в музей уже появился Визит-центр, в котором можно спрятаться от непогоды. В помещении кроме билетной кассы разместили площадку для мастер-классов, а также тут открыли кафе, которое, правда, сейчас из-за объявленной пандемии не работает.

На пустыре между административным зданием и гумном с овином построят сцену-амфитеатр, чтобы можно было комфортно следить за рыцарскими турнирами. Здесь же раскинется торговая площадь, на которой будут продавать изделия народных промыслов. Тут же оборудуют детскую и спортивную площадки.

На территории музея под открытым небом обещают обеспечить устойчивый Wi-Fi.

НАША СПРАВКА

Архитектурно-этнографический комплекс «Хохловка» - первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Его начали создавать в 1969 году и открыли для посещения в сентябре 1980-го. В 2018 году памятники передали из федеральной собственности в региональную, что позволило начать реставрационные работы за счет краевого бюджета.