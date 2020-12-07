«Зайчик как из сказки, лосенок и мишка словно из мультика!» В прикамском заповеднике Вишерский опубликовали видео с ловушек

Этого зайчишку все-таки удалось сфотографировать днем. Фото: страница ВК Вишерского заповедника.

В соцсети появились видеозаписи, которые сразу становятся мегапопулярными у детей, как только они их увидят.

- Зайчик будто из сказки! – приходят в восторг они. – А мишка и лосенок как в том мультфильме!

Особенно впечатляет детвору, что все эти «сказочные» звери живут у нас, на севере Пермского края. Все они попали в объектив видеоловушек, установленных в лесу сотрудниками Вишерского заповедника.

- Заяц-беляк, к сожалению, попался только ночью, - объяснили они. – В эту пору зайчишки начинают кормиться в глубоких сумерках или в полной темноте, а за час до рассвета устраиваются на дневку. Поедают они побеги и кору ив, берёзы, осины, ольхи. в заповеднике им все сходит с лап, обижать зверей здесь никто не имеет права.

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