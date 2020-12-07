«Выдали сухпайки и бытовые наборы». Жители пермской пятиэтажки, где произошел крупный пожар, рассказали, как живут во временном жилье

Семья Олейниковых уже обустроилась во временном жилье - перевезли туда кошек и развесили в комнате гирлянды.

- Раньше еду привозили ежедневно, - говорит житель пострадавшего дома по улице Студенческой, 20 Максим Олейников. - Но последние два дня не привозят, выдали только сухпайки. До «горячей линии» мы дозвониться не можем, в нашем чате в «Вайбере» тоже ничего не сообщают.

Напомним, утром 3 декабря в доме на Студенческой, 20 в Перми произошел крупный пожар. Чудом удалось избежать жертв. До приезда экстренных служб жители самостоятельно покидали горящее здание и будили соседей. Дом серьезно пострадал - полностью сгорела крыша.

Сильнее все пострадали квартиры на пятом этаже. Фото: кадр видео паблика chp_59/ВКонтакте

Власти решили на время обследования не заселять людей в дом. Погорельцам предоставили временное жилье в гостинице на бульваре Гагарина, 39а и в маневренном фонде на Народовольческой, 42.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сгорело около 400 кв.м. кровли. Фото предоставлено очевидцем

Семья Олейниковых оказалась в гостинице на бульваре Гагарина, 39а. Глава семейства Максим рассказал, что комната, где они живут, весьма уютная: несколько кроватей, телевизор, интернет. Кухня и туалет общие, но везде чисто и тепло.

Семья Олейниковых. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Мы уже обустроились, перевезли кошек и развесили гирлядны, - рассказывает Максим. - Супруга настроила себе удаленный доступ и работает дистанционно. Дочь тоже занимается на удаленке. После заселения каждый день нам привозили еду, в 9.00, 13.00 и в 17.00. Выдали бытовую химию: зубную пасту и щетки, хозяйственное и жидкое мыло, стиральный порошок, шампунь. Но с воскресенья еду привозить перестали, выдали только сухпайки и бытовые наборы.

В набор сухпайка на одного человека входят два килограмм гречневой крупы, 2 килограмма сахара, несколько банок консервов, лапша быстрого приготовления, масло и чай. Фото: Максим Олейников

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что с сегодняшнего дня жители пострадавшего дома питаются самостоятельно.

- Если у жителей есть какие-то точечные вопросы, решать их лучше адресно, обратившись в районную администрацию или в специально созданном чате в «Вайбере», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На общей кухне достаточно просторно, есть две электроплиты, холодильник, микроволновка, умывальник и стол со стульями Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Тем временем в доме на Студенческой, 20 частично восстановили электричество: подали напряжение на подвал и подъездные стояки электроснабжения.

- Частично восстановлена работа системы канализации в первом подъезде. 6 декабря в тестовом режиме подали воду в первый подъезд. 7 декабря временно отключат теплоснабжение для устранения выявленных дефектов. Также будет проведена диагностика разводки канализации второго подъезда и обследование квартир 3-го этажа, - сообщили в пресс-службе администрации Перми

В администрации добавили, что говорить о сроках возвращения погорельцев в свои квартиры еще рано. Но специалисты прилагают все усилия, чтобы жильцы скорее смогли вернуться домой. Причины пожара устанавливаются.

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