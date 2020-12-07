Умерла ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина

Ирине Корюкиной было 67 лет Фото: архив "КП"

Трагическая новость – днем в понедельник, 7 декабря, на 68-м году жизни скончалась ректор Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера, доктор медицинских наук, профессор Ирина Корюкина.

До сегодняшнего дня Ирина Петровна находилась в тяжелом состоянии в реанимации краевой клинической больницы. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

- Пермскии краи понес невосполнимую утрату, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Всю жизнь Ирина Петровна посвятила медицине, родному краю, прошла путь от студента до ректора, под ее руководством выпустились сотни высококлассных специалистов.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Ирины Петровны.

Наша справка: Ирина Петровна Корюкина родилась 21 февраля 1953 года в Перми, в семье врачей. В 1993 году стала профессором. В 2005 году избрана ректором Пермского государственного медицинского университета.

Ирина Корюкина — создатель пермской научной школы педиатров, заслуженный деятель науки Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Пермского края, Почетный гражданин Пермского края.

Воспитала троих приемных детей.