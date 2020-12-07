Жизнь продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 8 декабря 2020 года: за неделю из медучреждений Прикамья выписали 2182 пациента, переболевших COVID-19. Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявили 307 новых случаев заражения COVID-19: 109 человек проходят лечение в больницах, 198 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 22 821. Ежесуточный прирост больных составил 1,4 процента - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 6 декабря – 1,02). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus. Из 307 новых инфицированных – 116 мужчин, 185 женщин и 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 126 человек в возрасте 45-65, 150 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

По сообщениям краевого Минздрава, за предыдущую неделю из медучреждений Прикамья было выписано еще 2182 пациента, проходивших лечение от коронавируса. 7 декабря было выписано еще 303 пациента, проходивших лечение от коронавируса.

Общее число оправившихся от COVID-19 составило 16 629. Под наблюдением специалистов остаются 4 292 жителя Пермского края.