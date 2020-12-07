Погода в Перми в начале зимы 2020: декабрь и дальше будет радовать нас ясными морозными днями без снегопадов

Погода в Прикамье в начале зимы - на загляденье! Фото: Мария АНАНОВА

Погожие дни по-прежнему радуют жителей Прикамья в начале зимы 2020.

Сильнейший антициклон завис над нами и не думает уходить, а это значит, что уникальный бесснежный период продолжается.

- Нынешний декабрь может стать одним из самых малоснежных за всю историю метеонаблюдений, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географически наук Андрей Шихов. - Уже которую неделю на реках в окрестностях Перми лежит прозрачный лед, который лишь слегка припорошило снежком, что для нас большая редкость.

В ближайшие дни снега тоже не ожидается - он если и пойдет, то только на севере края, да и то не сильный.

Чем еще нас радует декабрь, так это светлым небом и стабильностью погоды.

Эта неделя обещает быть похожей на предыдущую - как под «копирку»: первая половина – чуть теплее, вторая – солнечная и морозная. Впрочем, небольшую облачность синоптики прогнозируют лишь в среду, а в остальные дни будет ясно.

- Теплый воздух во вторник поступит к нам со стороны Балтийского моря, и днем в Перми будет не холоднее -9 градусов, - объясняют пермские метеорологи. – Но затем из Казахстана начнут надвигаться морозы. Уже в среду дневная температура опустится до -11 градусов. В четверг заток тепла с севера вовсе прекратится, и установится солнечная морозная погода. В Перми днем ожидается от -13 до -15, а в южных районах края столбик термометра может опуститься и до -20 градусов. В пятницу погода почти не изменится.

Ясными и холодными обещают быть и выходные дни.

Если этот прогноз оправдается, то декабрь для пермяков окажется на градус-другой холоднее нормы. Но благодаря тому, что в этом году в начале зимы не было резких перепадов температуры - от сильных морозов до слякотной оттепели - погода ощущается как ровная и вполне комфортная. И растения на дачах, как успокаивают агрономы, зимуют пока хорошо, несмотря на нехватку снега.