Коронавирус в Перми, последние новости на 7 декабря: за сутки скончалось 30 человек с COVID-19

Новые заболевшие обнаружены в 35 территориях региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в Пермском крае по-прежнему остается напряженной. За минувшие сутки в регионе заболели еще 308 человек. Мы занимаем 14-ю позицию в списке регионов по числу заболевших коронавирусом в стране.

Роспотребнадзор сообщает о том, что из 308 новых случаев 133 человека проходят лечение в больницах, 175 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Скончались еще 30 пациентов с положительным тестом на ковид.

Всего заболевших в Пермском крае 22 514. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

Инфографика: оперштаб.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 5 декабря – 1,02 Из 308 новых заболевших - 114 мужчин, 191 женщина и 3 детей (1 мальчик и 2 девочки).

Среди взрослых: младше 45 лет – 41 человек, 128 человек в возрасте 45-65, 136 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 35 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 100 заболевших. На втором месте по заболеваемости Чусовой - 45, на третьем – Верещагино - 22 заболевших.

Еще 15 заболевших - в Добрянке, 14 - в Соликамске, в Пермском районе - 11.

В Карагае 8 случаев заражения COVID-19, в Ильинском округе и Чернушке – по 7. Еще по 6 инфицированных выявлено в Большесосновском районе и Нытве. В Барде, Березниках, Кунгуре, Чайковском и Осе по 5 случаев заболевания коронавирусом, 4 – в Гремячинске, Кунгурском районе, Очере и Частых.

В Березовке, Красновишерске и Краснокамске по 3 инфицированных за сутки. По 2 жителя с COVID-19 в 5 территориях: Горнозаводске, Кишерти, Оханске, Суксуне и Уинском округе.

По одному выявленному случаю в 7 муниципалитетах Пермского края: Александровске, Губахе, Елово, Лысьве, Октябрьском, Орде и Сиве.

Заболевшие коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.