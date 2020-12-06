Погода в Перми на Новый год 2021: «Подвигов» от природы ждать не стоит

Температура в декабре ожидается близкой к климатической норме Фото: архив "КП"

Какой будет зима 2020-2021, верят ли синоптики в народные приметы и умеют ли управлять погодой? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) говорили с руководителем Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павлом Смирновым.

Можно ли управлять погодой?

В структуре Гидрометцентра России есть отдельные организации, которые могут определенным образом воздействовать на окружающую среду. Самый популярный процесс - вызов или предотвращение осадков в виде дождя или града. Но нужно понимать, что это достаточно сложный процесс, поэтому воздействие на погоду весьма ограничено.

Руководитель пермского Гидрометцентра Павел Смирнов. Фото: Ирина АВЕРКИНА

Какая погода будет в Новый год и зимой в целом?

Погода в начале декабря близка к климатической норме и даже чуть выше. Средняя температура декабря для центральных районов Перми составляет -11 градусов: -7...- 8 днем и -15 ночью, что мы сейчас и наблюдаем. Если говорить о долгосрочном прогнозе, то еще в конце сентября Росгидрометцентр составил предварительный прогноз с октября 2020 по март 2021. Прогноз на октябрь себя оправдал, предполагалось, что температура в этом месяце будет в пределах климатической нормы, что, собственно говоря, мы и наблюдали. Прогноз на ноябрь оправдался не полностью. Прогнозировалось, что температура будет выше климатической нормы, но во второй половине месяце пришло серьезное похолодание. Температура в декабре ожидается близкой к норме, около -11 градусов. В новогоднюю ночь будет -10...-15 градусов, пройдет небольшой снег. Температура в январе также прогнозируется в пределах климатической нормы, а февраль и март, по предварительным прогнозам, ожидаются теплее.

Нужно заметить, что в условиях тренда к повышению температуры, рассчитывать на то, что каждая последующая зима будет теплее предыдущей, весьма наивно. Да, последние три зимы у нас были стабильно теплыми, а зима 2019 установила температурный рекорд и была самой теплой за всю историю наблюдений. Но в этом году таких «подвигов» природы ждать не стоит, будут как теплые, так и холодные отрезки зимы.

О долгосрочных и краткосрочных прогнозах.

К долгосрочным прогнозам нужно относиться с большой осторожностью. Наука прилагает определенные усилия, чтобы более точно составлять подобные прогнозы, но, к сожалению, подобные прогнозы не всегда оправдывают себя. Сейчас с точностью 97-98% мы составляем прогнозы на сутки и ближайшие три дня, другими словами, 96 прогнозов из 100 мы составляем верно, это весьма неплохой результат. Что касается долгосрочных прогнозов, здесь процент точности в разы меньше - 60-70%. То есть оправдываются 60-70 из 100 прогнозов.

Можно ли верить народным приметам?

Народные приметы, по которым люди составляли прогнозы, создавались в совершенно другую климатическую эпоху, а также в конкретных районах, чаще всего в Центральной России. Поэтому говорить об их точности не совсем корректно. В свое время у меня был интерес к народным приметам, я изучал народные календари, но совпадений, к сожалению, было мало.