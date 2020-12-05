Коронавирус в Перми, последние новости на 6 декабря: с начала пандемии проведено более миллиона тестов на COVID-19

В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, больше всего случаев зафиксировано в Перми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 6 декабря общее число инфицированных в Пермском крае достигло 22 206 человек.

Только за предыдущие сутки в регионе было выявлено 306 новых случаев заражения COVID-19: 133 человека проходят лечение в больницах, 173 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,4%, коэффициент распространения болезни - 1,02, - пояснили в краевом оперштабе. - Из 306 новых инфицированных – 124 мужчины, 178 женщин и четверо детей (один мальчик и три девочки).

Среди взрослых тех, кто младше 45 лет – 30 человек, 126 человек в возрасте 45-65, 146 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 118 заболевших.

На втором месте по заболеваемости Чердынь и Березники - 18 инфицированных, на третьем – Барда (15 заболевших). Еще 12 заболевших - в Чернушке, по 11 - в Кудымкаре, Кунгуре и Соликамске. В Красновишерске 10 случаев заражения COVID-19, в Карагае, Кишерти, Октябрьском и Краснокамске – по 7. Еще по 6 инфицированных выявлено в Суксуне, Орде и Осе.

В Кудымкарском округе и Пермском районе по 5 случаев заболевания коронавирусом, 4 – в Уинском округе, в Чайковском - 3. По 2 жителя с COVID-19 в 6 территориях: Березовке, Верещагино, Добрянке, Елово, Кунгурском районе и Оханске.

По одному инфицированному выявлено в 7 муниципалитетах Пермского края: Александровске, Большесосновском районе, Гайнах, Кочево, Лысьве, Нытве и Юсьве.

Также за прошлые сутки зафиксированы 15 смертей от коронавируса, а также 16 летальных случаев с инфицированными пациентами.

- Показатель заболеваемости составил 854,3 на 100 тыс. населения, регион занимает 73 ранговое место среди субъектов РФ, - отметили в Роспотребнадзоре. - В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, больше всего случаев зафиксировано в Перми – 13 065 (58,8 %).

В медицинских организациях региона с начала пандемии проведено 1,060 млн. исследований на коронавирус, за прошедшую неделю в среднем 7,2 тысячи исследований в день.

Накануне стало известно, что Пермский край привезли 1000 доз новой вакцины «Спутник V». Вакцинировать медиков будет в трех больницах Прикамья: в Перми, Березниках и Чайковском, где созданы необходимые условия для ее хранения.