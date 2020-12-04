Покупают, но дешевле: треть пермяков будут экономить на покупке автомобиля

Треть пермяков считает, что экономить на покупке автомобиля приходится из-за пандемии. Фото: Райфайзенбанк

Большинство жителей Перми (65%) собираются экономить на покупке автомобиля, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе участвовали жители пяти городов-миллиоников, которые в ближайшее время планируют покупку автомобиля. Это мужчины и женщины (45% & 55%) преимущественно 26-45 лет. Ежемесячный доход больше половины респондентов составляет от 30 до 60 тыс. рублей.

Треть опрошенных планируют приобретать автомобиль стоимостью от 600 тысяч до 1 млн рублей. 23% - от 1 млн до 1,5 млн рублей, 21% - от 300 до 600 тысяч рублей.

Почти половина опрошенных обновляют свое личное транспортное средство, потому что старое надоело. И это самая популярная причина замены автомобиля среди мужчин. Для женщин же наиболее важно приобрети автомобиль побольше. Только 9% меняют авто, потому что прошлое сломалось. Среди иных причин – пришло время менять машину или нужен второй автомобиль.

Почти половина респондентов выберет модель или марку дешевле, откажется от дополнительной комплектации. Треть респондентов планирует приобретать личный транспорт на вторичном рынке.

По данным агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в Перми за январь – октябрь 2020 года составил 10 260 единиц. Это на 6,4% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Пермь входит в Топ-10 городов по наилучшему соотношению покупок новых и подержанных машин, которое за январь-август 2020 года составило 0,4. Иными словами, в Перми на 4 купленных новых автомобилей приходится 10 с пробегом.

Треть пермяков считает, что экономить на покупке автомобиля приходится из-за пандемии. Почти половина опрошенных утверждает, что коронавирус никак не повлиял на их решение приобретать личный транспорт. При этом 11% говорят, что собрались приобретать автомобиль раньше, чем планировали, а 7% подстраивали свой выбор под новые реалии.

45% опрошенных для покупки автомобиля будут использовать собственные накопления и кредит одновременно. Приобрести личный транспорт на текущий доход может позволить себе только 4% пермяков.

«Потребительский кредит часто оформляют для покупки автомобиля. Это вторая по популярности цель займа, – рассказывает Алексей Пылов, директор офиса «Пермский» Райффайзенбанка. – Клиенты сразу получают машину в собственность и экономят на КАСКО, которое часто является обязательным при автокредитовании».

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) в стране за период с января по октябрь нынешнего года составило 735,6 тыс. единиц. Этот показатель на 6% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года. При этом в октябре было выдано 88,5 тыс. автокредитов – на 12% больше, чем год назад. Кроме того, октябрьский показатель выдач даже чуть превысил результат сентября.

Эксперты «Автотстата» выяснили, что на 1 тысячу жителей в России приходится 309 легковых автомобилей. Такие данные были получены ими в ходе исследования парка транспортных средств по состоянию на 1 июля 2020 года. В Перми на тысячу жителей приходится 239 автомобилей.