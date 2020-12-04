Ситуация стабилизируется, но успокаиваться пока рано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда нам ждать снижения активности коронавирусной инфекции? Когда наш регион выйдет на плато?

Оказывается – уже выходим. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) сообщил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Владислав Семериков.

- Если мы посмотрим на динамику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в нашем регионе, то увидим, что количество заболевших в последние недели стабилизировалось, ежедневно регистрируется около трех сотен случаев, - отметил Владислав Семериков. - То есть цифры стали стабильными в последнее время. Сложившаяся ситуация показывает, что стабилизация по сумме острых респираторных заболеваний и новой коронавирусной инфекции свидетельствует о том, что мы выходим на плато. Заболеваемость стабилизируется, и существенного роста числа заболевших коронавирусом уже не ожидается.

Однако эпидемиолог предупреждает – успокаиваться рано. Новый подъем коронавируса может произойти в начале нового года.

- Мы всегда наблюдаем существенное оживление респираторных заболеваний после новогодних школьных каникул, - напомнил Владислав Семериков. - Известна даже дата, когда это оживление обычно начинается, - это 28 января. Потому что после выхода школьников с 10-дневного отдыха ровно через 14 дней происходит формирование коллективов, и снова мы будем иметь оживление сезонной заболеваемости. Иными словами, сейчас мы, видимо, остановимся на достигнутом уровне числа заболевших, а дальше, в конце января, снова будем наблюдать небольшой всплеск, в том числе, по ОРВИ и гриппу.

В условиях плато все же не стоит расслабляться.

- Я бы рекомендовал нам всем продолжить жесткое соблюдение масочного режима – не на природе, а, прежде всего, в местах скопления людей, - посоветовал эпидемиолог. - Это, например, магазины, которые в предпраздничные дни мы будем активно посещать. Нужно ограничить встречи с нашими знакомыми, не стоит собираться большими компаниями, потому что в этом случае есть риск распространения респираторных заболеваний.

Главный эпидемиолог призывает жителей Прикамья относиться к происходящему более оптимистично.

- Надо быть оптимистами – мы справляемся, - отметил он. - Стабилизация, которая наметилась, показывает, что мы начинаем управлять этой новой коронавирусной инфекцией. По всей стране, в том числе, и в нашем регионе мы получаем в эту субботу вакцину против COVID-19. Сейчас мы определяем те контингенты, которые будут подлежать иммунизации в первую очередь. Это, прежде всего, медицинские работники, которые работают в перепрофилированных стационарах и оказывают скорую неотложную медицинскую помощь, мы должны их защитить.