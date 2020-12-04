«Неужели 11 лет прошло?» Родственники и друзья погибших возложат цветы к памятнику жертвам «Хромой лошади»

На стеле памятника выбиты имена 156 погибших в "Хромой лошади". Фото: архив "КП".

Завтра, 5 декабря, родные и друзья погибших по традиции в полдень придут в сквер Уральских добровольцев, чтобы возложить цветы и зажечь свечи к памятнику жертвам «Хромой лошади». На стеле у беседки-часовни выбиты имена 156 погибших в ту трагическую ночь. «Это было как вчера. Неужели уже 11 лет прошло?» - вспоминают многие из них.

В прошлом году в день трагического юбилея на площадь перед мемориалом кроме родственников пришли представители властей, общественных организаций, жители Перми и Пермского края.

Траурные мероприятия в 2019 году. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В этом году траурные мероприятия решили отложить из-за пандемии. В 12.30 автобус заберет тех родных, которые смогут поехать на Северное кладбище, где похоронены многие из погибших. Всех участников попросили соблюдать противоэпидемические меры – приходить в масках, перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

Трагедия в пермском клубе «Хромая лошадь» всколыхнула всю страну. Президент Дмитрий Медведев объявил общенациональный траур. «У них нет ни мозгов, ни совести!» - сказал он про владельцев клуба-ресторана.

Ночью 5 декабря 2009 года в заведение, рассчитанное на 50 мест, пригласили 350 гостей для празднования 8-летия клуба. Пиротехники зажгли фейерверк, от которого воспламенилась обшивка потолка из хвороста и пенопласта. В результате пожаре погибли 156 человек, и многие остались инвалидами на всю жизнь. Вскоре после трагедии следователи сообщили: 15 детей остались полными сиротами, ещё 44 потеряли одного из родителей.

На скамье подсудимых оказались девять человек – владельцы и менеджеры клуба, пиротехники, пожарные инспекторы. На всех они получили более 45 лет колонии, сейчас они все уже вышли на свободу. Последним освободили соучредителя заведения Анатолия Зака, которого приговорили к 9 годам и 10 месяцам.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Пермь: пожар в клубе унес жизни более 150 человек

«Доченьке больше не больно». Мама Ирины Пекарской, пострадавшей в «Хромой лошади», сообщила причину ее смерти

«Не могу пойти на могилу дочери». Помянуть Ирину Пекарскую, пострадавшую в «Хромой лошади», пришли только самые близкие

«Муж бросил ее много лет назад». Супруг пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Пекарской не приехал на ее похороны