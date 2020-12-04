В сельских клубах Прикамья прошли ремонты, появилось новое оборудование

Творческие коллективы смогли расширить гастрольную деятельность. Фото: Минкульт Пермского края

- В этом году был проведен капитальный ремонт Платошинского дома культуры, - рассказывает главный специалист управления культуры администрации Пермского района Людмила Глумова. – Он находился на грани закрытия. Там было очень старое здание, которое уже собирались признать аварийным. Сейчас, после ремонта, дом культуры стал действительно центром культуры и искусств села Платошино. Жители очень рады этому событию. Они любят свои творческие коллективы и счастливы, что в этом году сельскому дому культуры удалось войти в проект «Культура малой родины». Благодаря участию в проекте получили деньги на ремонт и еще порядка 10 миллионов выделили из районного бюджета. Также в этом году в Пермском районе был еще проведен ремонт небольшого дома культуры в селе Янычи.

Всего в уходящем году 28 домов культуры из 23 территорий Пермского края смогли провести ремонт и обновить материально-техническую базу в рамках реализации проекта «Местный дом культуры». На эти цели было выделено 39 миллионов рублей из федерального и краевого бюджета, еще порядка 7 миллионов рублей добавили местные бюджеты.

В 15 домах культуры прошли текущие ремонты. Фото: Минкульт Пермского края

Напомним, программа «Местный дом культуры» является одним из трех направлений федерального проекта «Культура малой Родины». Она направлена на поддержку сельских клубов и домов культуры в небольших населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек.

Благодаря этой программе в ряде сельских клубов стали возможны кинопоказы – было приобретено видеопроекционное оборудование, творческие коллективы смогли расширить гастрольную деятельность – для них приобрели световое и звуковое оборудования. Отдаленные территории смогли посещать виртуальные концерты с помощью онлайн-трансляций.

По программе «Укрепление материально-технической базы домов культуры» в 2020 году 18 домов культуры смогли приобрести необходимое оборудование, оргтехнику, обновить одежду сцены и кресла для зрительных залов, закупить костюмы, обувь и музыкальные инструменты для клубных формирований. На это было затрачено 18 миллионов рублей.

В 15 домах культуры прошли текущие ремонты на общую сумму около 21 миллионов рублей. За счет средств субсидии по направлению «Текущий ремонт» были отремонтированы фойе, зрительные залы, танцевальные классы, входные группы, крыши и фасады. Кстати, в этом году были увеличены суммы, которые можно было получить по каждой заявке: до 6 миллионов рублей на ремонт и до 3 миллионов – на приобретение оборудования.

В этом году был обновлен клуб в деревне Митрохи Уинского района.

- Мы очень рады этому, - рассказала начальник управления учреждениями культуры, спорта и молодежной политики Уинского муниципального округа Надежда Кочетова. - Жители Митрох уже обращались к нам с просьбой отремонтировать клуб. Это единственный центр культуры и для самих Митрох, и для соседних деревень. Митрохи - деревня небольшая, но люди там живут сплоченные, проводят вместе все праздники. И мы обещали, что если удастся войти в программу, то клуб будет отремонтирован. Наши мечты сбылись, благодаря проекту мы заменили полностью двери и окна, частично - полы, сделали новую электропроводку. Также отремонтировали котельную, раньше клуб топили дровами, сейчас здесь электрическое отопление. Сейчас планируем подать заявку в новую программу – «Укрепление материально-технической базы домов культуры», чтобы пополнить клуб аппаратурой, одеждой сцены, костюмами.

В клубах поменяли одежду сцены. Фото: Минкульт Пермского края

В Ординском Доме культуры за счет проекта в зрительный зал приобрели и установили современное световое оборудование, пульт управления светом и оборудование механики сцены. На сцене Дома культуры проводятся все общественно-значимые окружные массовые мероприятия, репетиции творческих коллективов, проходят праздники, встречи с жителями Ординского муниципального округа, мастер – классы, презентации и многое другое.

- С установкой нового оборудования проведение мероприятий выйдет на новый уровень, - говорят в клубе.

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Программа «Местный дом культуры» является одним из трех направлений проекта «Культура малой Родины», реализуется в рамках федерального партийного проекта «Единой России». В 2017 году участниками проекта стали 50 домов культуры из 23 муниципальных районах края; в 2018, когда проект усовершенствовался, и кроме приобретения оборудования стали проводиться текущие ремонты – 55 домов культуры из 28 муниципалитетов, в 2019 поддержку получил 61 дом культуры из 27 территорий региона.