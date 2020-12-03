Сколько на сегодня? Фото: Василий Вахрин

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 4 декабря 2020 года: в ближайшее время в Прикамье поступит первая массовая партия вакцины от коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 307 новых случаев заражения COVID-19: 144 человека проходят лечение в больницах, 163 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 21 591. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 2 декабря – 1,0). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

Из 307 новых инфицированных – 114 мужчин, 190 женщин и 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 33 человека, 134 человека в возрасте 45-65, 137 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 16 жителей Прикамья, еще 25 – от сопутствующих заболеваний.

Как сообщили в краевом опрештабе по противодействию COVID-19, в ближайшее время в Прикамье поступит первая массовая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Она будет рассчитана на 2249 человек с учетом двукратного введения.

Первые партии вакцины против коронавируса «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, будут предназначены для медицинского персонала, работающего в «красных зонах» по всему региону.

Вакцинация будет осуществляться в больницах Перми, Березников и Чайковского, где созданы необходимые условия для хранения (требуемая температура – минус 20 С). Прививки будут ставиться на добровольной основе.