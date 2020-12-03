«Пробежали через весь Балатовский парк». В Перми возле детских садиков разгуливали кабаны

В городском лесу кабана если и удастся сфотографировать, то только издали. Фото: Дмитрий БРУШКО

Лесные животные повадились заглядывать в гости к нам, горожанам. В конце ноября очевидцы сняли на видео, как в микрорайоне Нагорный рядом с автомобилями бегал перепуганный лось. Летом тот тут, то там пермяки фотографировали на городских улицах рыжих плутовок – лисиц. А теперь и вовсе лесничие заметили в Балатовском парке следы пары диких кабанов.

Вот такой крупный след оставил один из кабанов в Черняевском лесу. Фото: Пермское лесничество.

Охотники знают: случайная встреча с матерым секачом в тайге не сулит ничего хорошего. А насколько эти животные опасны для горожан? По какой причине и надолго ли лесные свиньи решили прописаться у нас в городе?

- Маршрут двух кабанов прошел через весь Черняевский лес, - предупредили в городском управлении по экологии и природопользованию. - Особенно много следов они натоптали там, где сливаются ручьи Светлый и Костянка.

Гуляли у гимназии, топтались у госпиталя ветеранов

Лесничий Вадим Саначев говорит, что животные разгуливали буквально вблизи жилья.

- Они пересекали дорожки для прогулок в сквере «Золотые пески», напротив которого расположены гимназия, школа, детские садики, - рассказывает он. – Затем топтались возле краевого госпиталя для ветеранов. Судя по всему, они пришли со стороны микрорайона Красава, при этом как-то нашли способ пересечь Восточный обход, хотя автострад эти животные обычно избегают. Затем ушли обратно.

Красным пунктиром лесники показали, как передвигались дикие свиньи. Фото: Пермское лесничество.

Могло ли появление в городе диких кабанов быть как-то связано с пандемией?

- Снижение фактора беспокойства, конечно, играет роль, - говорит заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Михаил Бакланов. - Люди реже стали прогуливаться в лесопарках, и туда потянулись лоси, а теперь вот - кабаны. Дикие свиньи стали заглядывать к нам благодаря теплым зимам – раньше эти теплолюбивые животные обитали все-таки южнее. Надолго они у нас не задержатся – с наступлением морозов откочуют к югу края, а в начале лета могут вернуться обратно.

Не старайтесь приближаться к этим животным

Стоит ли теперь пермякам избегать прогулок в городских лесах, опасаясь столкнуться нос к носу с массивными и своенравными обитателями тайги?

- Вообще-то эти животные очень осторожные, - говорит Михаил Бакланов. – В глухой тайге секачи могут быть агрессивными. Пробегая мимо, они не свернут с пути, а, оберегая выводок, пойдут прямо на вас. Но в городе они постараются избежать с вами встречи. Действительно, пермским лесничим на этот раз так и не удалось увидеть кабанов.

- Обычно в городских лесах их присутствие замечаешь только по следам, навозу да по рытвинам - они большие любители разгребать снег и почву в поисках червей и кореньев, - подтверждает Вадим Саначев. - Если встретите эти приметы – можете почувствовать себя в роли охотника-следопыта. Кабаны, кстати, повадились не только в Черняевский лес. Летом, например, их засняли фотоловушки в сосновом бору в Верхней Курье. Если все же увидите кабанов, то, скорее всего, издали. И будет большой удачей, если успеете их сфотографировать на смартфон. Однако не стоит стараться приблизиться к этим животным. Особенно летом, если они с поросятами. Поведение диких животных всегда непредсказуемо. Если останетесь стоять на месте – риска не будет.