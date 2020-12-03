Погорельцы дома на улице Студенческой в Перми выбегали из дома, накинув куртки, с питомцами на руках

Погорельцы выбегали из квартир прихватив куртки и домашних животных. Фото: Виктор Правдин

Из горящего дома на улице Студенческой эвакуировали около 50 человек, среди них было 12 детей. Сейчас погорельцы находятся в школе № 116, там развернули пункт временного пребывания людей.

Напомним, сегодня утром, вначале восьмого утра в Перми на улице Студенческой, 20 произошел серьезный пожар в пятиэтажном доме. Горела кровля на площади 400 квадратных метров. Люди начали эвакуироваться еще до приезда пожарных, к счастью, пострадавших нет.

Людей много, всем выдали маски. Пострадавшие ютятся на школьных стульях, на столах в тарелках стоит каша, бутерброды, всем наливают горячий чай. Есть целые семьи с маленькими детьми, там же с ними и их питомцы – кошки и собаки. Конечно, люди подавлены, пережили сильнейший стресс. В воздухе витает запах «валерьянки». Здесь же сотрудники МЧС измеряют пожилым женщинам давление, с людьми разговаривает психолог.

Пожар на улице Студенческой произошел вначале восьмого утра. Фото: Виктор Правдин

Пермяки рассказали корреспонденту «КП», как эвакуировались из горящего дома.

«Вы горите, выходите!»

- На часах было примерно 7.40 утра, я еще спала, - рассказывает Мария. - Вдруг в дверь сильно постучали, я открыла. Мужчина стучал во все двери и сказал, что у нас в доме пожар, нужно выходить. Я посмотрела в окно, увидела, как соседи уже стоят на улице. Никакого запаха дыма, гари я не чувствовала на лестничной площадке дыма не было, но мы все равно спешно покидали квартиры.

- Вначале седьмого утра я зашел на кухню и в окно услышал, как кричат люди: «Выходите, вы горите», - вспоминает Павел Омельяненко. - Я сначала не понял, что дом горит, а так странно было светло, желтый свет какой-то сверху был. Я начал всех дома будить, быстро оделась и выбежали из квартиры, собаку только с собой взяли.

«Спешно выходили в домашней одежде»

По рассказам пострадавших жильцов, паники не было, но люди спешно выходили из квартир.

- Сильной паники не было, - вспоминает Мария. - Конечно мы торопились. Люди выходили в домашней одежде, накинув сверху куртки. Видела, как выводили из дома пожилых - лежачих людей. Брали под руки и выводили на улицу.

Пожарные быстро прибыли на место ЧП, также одними из первых на пожаре оказались сотрудники газовой службы.

Квартиры будут ремонтировать

Глава Перми Дмитрий Самойлов сказал, что в пострадавших квартирах будут делать ремонт, кровлю восстанавливать. Многие пострадавшие отправились к родственникам, тем, кто к родным не уехал предлагают разместиться в общежитиях на улице Народовольческой или бульваре Гагарина. Сегодня с 12.00 до 22.00 жильцам разрешили забрать из квартир свои вещи.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил Министерству территориальной безопасности взять на контроль вопрос оказания помощи жильцам дома №20 по улице Студенческая.

Сотрудники краевой прокуратуры и прокуратуры Мотовилихинского района начали проверку причин возникновения пожара в пятиэтажке по улице Студенческая, 20 в Перми.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям управляющей организации, которая обслуживает многоквартирный жилой дом, в части соблюдения требований к содержанию и безопасной эксплуатации общедомового имущества, - сообщили в прокуратуре Пермского края.