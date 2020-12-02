Коронавирус в Перми, последние новости на 3 декабря: за сутки инфекция унесла жизни 15 человек

Со следующей недели в России начнут ставить прививки от коронавируса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На утро 3 декабря общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 21 284 человек. Только за предыдущие сутки в регионе было выявлено 304 новых случая заражения COVID-19. Большинство новых заболевших - 214 человек лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. 90 пациентов были госпитализированы в больницы.

- Ежесуточный прирост составил 1,4%, коэффициент распространения составляет 1,0, - пояснили в краевом оперштабе.

Инфографика: Яндекс.

Из 304 новых инфицированных – 105 мужчин, 198 женщин и один ребенок. Среди взрослых, тех, кто младше 45 лет – 25 человек, 145 человек в возрасте 45-65, 133 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Сейчас в больницах края проходят лечение от COVID-19 2105 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 115 пациентов.

- Показатель заболеваемости составил 818,8 на 100 тыс. населения, регион занимает 74 ранговое место среди субъектов РФ, - добавили в краевом Роспотребнадзоре. - В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края. В Перми зарегистрировано более половины всех заболевших 12592 случаев, что составляет 59,2 %.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 15 пациентов. Всего в начала пандемии инфекция стала причиной смерти 659 человек. Еще 352 пациента скончались от сопутствующих заболеваний.