СпасибоВрачам. В Прикамье волонтеры передали 280 фильтров для медиков, которые борются с COVID-19

Акция "Спасибо врачам", прошедшая летом. Фото предоставлено пресс-службой волонтерского центра.

- Такие фильтры на лицевые маски сейчас очень востребованы, - говорит главный врач ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля Владимир Грязнов. – Они крайне нужны и реаниматологам, и хирургам, и эндоскопистам, которые борются сейчас с коронавирусом. Эти многоразовые фильтры снимаются, отдаются в обработку, их можно использовать до 20 раз. Врачи длительное время контактируют с пациентами на достаточно близком расстоянии, и им необходима основательная защита, которую прекрасно обеспечивает фильтр. Это разработка специалистов пермского «Сорбента».

Сегодня, 2 декабря, в рамках акций #СпасибоВрачам и #МыВместе добровольцы волонтерского центра Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае передали главврачу ГКБ №2 280 фильтров для защиты органов дыхания. Они были закуплены партнером волонтерского центра Группой предприятий «ПЦБК» по инициативе депутата Законодательного Собрания Александра Бойченко.

- Александра Юрьевича я знаю больше 20 лет, и спасибо ему огромное, что оказал нам помощь, - говорит Владимир Грязнов. - Многоразовые фильтры производства «Сорбента» пользуются большим спросом, многие долго ждут поставок. А у нас они теперь есть.

Семиэтажное здание больницы сейчас полностью занято больными с коронавирусом. В их лечении принимают участие семь десятков человек медперсонала. Здесь рады любой помощи.

- Сегодня медики работают в экстремальных условиях из-за колоссальной нагрузки. И, конечно, наш долг оказать им помощь, чтобы врачи, спасая жизни пациентов, сами не подвергались риску заражения инфекцией, - отметил Александр Бойченко.

Парламентарий с самого начала пандемии стал помогать докторам Прикамья. С апреля по инициативе депутата медперсоналу Городской больницы №6, задействованному в лечении больных коронавирусом, ежедневно доставляется горячее питание. В неделю это составляет 630 порций. Также с октября 2020 года Александр Бойченко предоставил больнице два автомобиля для работы дополнительных бригад неотложной медпомощи, выезжающих к пациентам на дом. В неделю двум бригадам удается обслужить около 150 вызовов.

А с 23 ноября два автомобиля с водителями также предоставлены Городской поликлинике №7. Одна автомашина работает с врачами в поликлинике на ул. Крупской, 57а, другая – на ул. Грачева, 12д. Теперь доктора могут объезжать большее количество пациентов, вызвавших врача на дом. Также медперсоналу Городской поликлиники №7 помогают добровольцы волонтёрского центра Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае. Они забирают из медучреждения льготные рецепты, обменивают их в аптеках на медикаменты, а затем доставляют лекарства пожилым гражданам и инвалидам.

НАША СПРАВКА

Акция #СпасибоВрачам проходит в Прикамье с начала пандемии. В мае добровольцы волонтерского центра передали 3200 наборов «к чаю» в 16 лечебных учреждений с ковидными отделениями. В ноябре 2020 года в преддверии празднования Дня матери по инициативе Александра Бойченко 70 наборов «к чаю» переданы медицинским работникам Городской поликлиники №7.