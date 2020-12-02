Подопечная «Дедморозим» из Перми стала героиней модного журнала

Фото: Фонд «Дедморозим»

17-летняя Лиза Беляева из Перми стала героиней глянцевого журнала Elle girl. О Лизе «КП» уже писала, последние несколько лет она подопечная фонда «Дедморозим». Девочка болеет спинальной мышечной атрофией.

Все мышцы в организме девочки постепенно перестают двигаться, но, несмотря на это, Лиза учится в школе, играет на укулеле и мечтает поступить на филологический факультет университета.

Лиза не боится воплощать желания в реальность. Год назад она стала ведущей выпуска новостей на пермском телевидении. А теперь - героиней разворота в новогоднем номере глянцевого журнала.

- В подготовке была задействована большая команда из Elle Girl: продюсер, фотограф, директор моды. Все по-настоящему, - рассказывают в «Дедморозим». - Вместе с нами они организовали для Лизы съемку, подобрали модные образы, сделали макияж. А еще взяли интервью, чтобы рассказать ее историю на страницах журнала. Мы публикуем несколько цитат из интервью:

«На протяжении всей жизни мои родители всегда помогают мне справиться с трудными ситуациями. Я ощущаю их любовь, заботу, поддержку. И я правда понимаю, что я другая, но не в плохом смысле. Просто некоторые люди не всегда способны увидеть во мне больше, чем девочку на коляске. Но этот фильтр помогает мне найти своих людей, которые все же находят в себе силы заглянуть поглубже», - рассказала Лиза в интервью.

Фото: Фонд «Дедморозим»

Лиза рассказывает, что некоторые вещи заставляют ее грустить.

«Например, то, что в Пермском крае очень плохо с доступной средой. В нашем доме маленький лифт и много порожков. Поэтому я не могу даже элементарно выйти на улицу одна», - говорит Лиза. - Иногда меня раздражает, когда люди навязывают помощь».