Путешествуем по родному краю: от Кунгура до Соликамска

Памятник купцу Губкину в Кунгуре. Фото: Владимир Чуприков

Мы продолжаем рассказывать о том, где можно провести новогодние каникулы. Чтобы развлечься и поближе познакомиться с родным Пермским краем, стоит отправиться в путешествие.

Напомним, в этом году Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края совместно с краевым Министерством культуры создало программу новогодних событий, которые будут проходить в 14 муниципалитетах региона. Интересные и познавательные мероприятия войдут в реестр событий, благодаря которому любой путешественник легко сможет узнать, куда стоит поехать в тот или иной день, что там можно будет увидеть, где поесть и остановиться на ночь.

Вся эта информация будет выложена на портале permfest.ru уже на следующей неделе.

А пока мы предварительно расскажем, что можно посмотреть в некоторых городах Прикамья, вошедших в календарь новогодних событий. Разумеется, это далеко не полный перечень мероприятий.

Чусовой

Гости новогоднего Чусового могут покататься на беговых лыжах на спортивной базе «Металлург» или на горных лыжах и сноуборде в горнолыжном курорте «Такман». Цены в "Такмане": «Дневной пакет» - прокат и подъемник на 1 день - 1500 рублей. Разовый подъем - 100 рублей, только подъемник на один день - 999 рублей.

Фото: горнолыжный курорт "Такман".

В Чусовом также можно покататься на лошадях в конном клубе «Ермак», посетить новогоднюю выставку и мастер-классы Чусовского музея по изготовлению фигурок на елку из фетра или полимерной глины, пористой резины. (0+)

С 3 по 6 января в Парке истории реки Чусовой будет проходить Новогодняя программа «Тропою Деда Мороза». Будут работать тематические площадки, например, «Новогодняя игрушка», где можно своими руками изготовить новогоднюю игрушку и повесить ее на елку во время хоровода с Дедом Морозом. В «Резиденции Деда Мороза» передать письма с желаниями новогоднему волшебнику, рассказать стихи, спеть песню, сфотографироваться на память. (0+)

Любители горных лыж могут покататься на знаменитых склонах Арининой горы школы олимпийского резерва «Огонек», которая находится на одной территории с Парком истории реки Чусовой.

Средняя цена за проживание: от 600 до 2100 рублей за сутки.

Средний чек в кафе начинается от 200-500 рублей с человека.

Хохловка

Фото: Юлия Бушмакина

Со 2 по 10 января в архитектурно-этнографическом музее «Хохоловка» пройдет цикл мастер-классов «Мастеровые выходные». (0+). Гости музея смогут попробовать себя в ремеслах: изготовить плетеный пояс или кожаный браслет, а также сделать себе новогодний сувенир – платок со снежинками, фетровую игрушку или сувенирные валенки. В эти же дни можно посетить интерактивную программу «Народные игры в Хохловке» (6+), основанную на традиционных детских и молодежных играх Пермской губернии. Игровая программа «Новогодние приключения в Хохловке» (0+) включает колядки и другие зимние забавы, пряничные загадки, чаепитие с блинчиками и встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

А 7, 9 и 10 января здесь будет проходить фольклорный праздник «Святки в Хохловке: Рождество Христово» (6+). Программа основана на местных традициях празднования святок с христославием и рождественским представлением – вертепом.

Соликамск

Соликамский краеведческий музей устраивает музейный новогодний экшен «Назад в новый год!» (6+), театрализованную экскурсию «Оленкины гадания», (12+), познавательно-игровую программу «Рождественская история» (0+).

Музей-заповедник «Сользавод» предлагает программы «Соленые Новогодние сказки» (6+), «Новогодние тайны» (12+), «Новогодний солеворот» (12+). «Новогодние украшения» (6+).

Средняя цена за проживание: от 400 до 2500 рублей за сутки.

Средний чек в кафе начинается от 100-200 рублей с человека.

Березники

Березники предлагают разнообразную программу. Там будет проходить VI открытый студенческий фестиваль ледовых скульптур «Верхнекамский лед».(0+). Березниковский драматический театр приглашает на новогодний спектакль «Под звездным небом» по сказкам Сергея Козлова (6+). Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова к 95-летию музея подготовил выставку «Парад коллекций», где представлены минералы, палеонтологические диковины, предметы быта и этнографии из запасников музея. (6 +). Музей книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья «Алконост» представит экспозицию «Станция Жизнь. А. Решетов», рассказывающую о поэте, его мире, образах, лирическом герое, о малоизвестных фактах из биографии, основанных на архивных документах семьи. (6 +).

На Советской площади будет проходить прием в резиденции Деда Мороза. (0+).

Средняя цена за проживание: от 300 до 4000 рублей за сутки.

Средний чек в кафе начинается от 250 рублей с человека.

Чердынь

Чердынский районный центр культуры приглашает на театрализованное представление для детей «Добрая сказка под Новый год» (0+). Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина устраивает «Новогоднюю карусель» - этнографическая игра, составление кроссвордов, игры старой Чердыни.

Средняя цена за проживание: от 500 до 2000 рублей за сутки.

Средний чек в кафе начинается от 150-200 рублей с человека.

Кунгур

Старинный купеческий город приглашает на обзорные и тематические экскурсии, а также экскурсии по постоянным экспозициям музеев, посвященным истории и природе родного края, истории купеческого сословия, художественному наследию Кунгурского края, а также истории покорения небесного пространства.

В Выставочном зале Музея истории купечества, стилизованном под русскую чайную, можно узнать об истории чаепития у разных народов и истории чайной торговли. (0+)

В Художественном музее научат своими руками делать игрушки из глины, расписывать красками деревянные снеговики и аэростаты.

Театр юного зрителя покажет спектакль «Жареные петухи» - историю о том, что героем может стать каждый. (12+), сказку «Как Марфушку замуж выдавали» (6+).

Средняя цена за проживание: от 500 до 2500 рублей за сутки.

Средний чек в кафе начинается от 150-200 рублей с человека.

А также…

В Оханске путешественников ждут экскурсии «Оханск-купеческий», «Успенский собор - жемчужина Оханска». Оханский краеведческий музей проведет мастер-классы и устроит на улице театрализованное представление «С Новым годом!». (0+)

Усольский историко-архитектурный музей заповедник «Усолье Строгановское» пригласит на «Новый год по-купечески» - народную обрядовую программу и историко-познавательный квест «Сокровища старого Усолья» для детей и подростков (12+).

Напомним, полный календарь новогодних событий, а также информация о том, где в этих городах можно поесть и остановиться на ночь, смотрите на портале permfest.ru уже на следующей неделе.