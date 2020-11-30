Путешествуем по родному краю: Губаха, Ильинский, Лысьва, Кудымкар

Фото: Горнолыжный комплекс "Губаха"

Длинные новогодние каникулы не должны быть скучными. Чтобы развлечься и поближе познакомиться с родным Пермским краем, стоит отправиться в путешествие.

- В этом году у жителей Прикамья появилась отличная возможность познакомиться с краем и его городами, - говорит Константин Тиминский, директор «Центра развития туризма». - Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края совместно с краевым Министерством культуры создало программу новогодних событий, которые будут проходить в 14 муниципалитетах региона. На базе музеев и других учреждений культуры во время новогодних праздников будут организовываться интерактивные, краеведческие познавательные программы. Эта программа предназначена для путешественников, которые сами, с семьей, с друзьями готовы приехать в той или иной город Прикамья.

Чтобы люди приезжали, точно зная, что они смогут увидеть, будет создан полный реестр событий, которые будут проходить в муниципалитетах в каникулы. И любой желающий легко сможет узнать, что будет происходить, к примеру, 2 января в Кудымкаре, во сколько там начнется та или иная программа, где в этом городе приезжий сможет поесть или даже остановиться на ночь, чтобы провести городе не один день, а два или три.

Вся эта информация будет выложена на портале permfest.ru уже на следующей неделе.

А пока мы предварительно расскажем, что можно посмотреть в некоторых городах Прикамья, вошедших в календарь новогодних событий.

Губаха

Губаха привлекает к себе туристов горнолыжным курортом. Это самый крупный центр зимнего активного отдыха в Прикамья. И ежегодно туда приезжают более 100 тысяч человек, чтобы покататься на горных лыжах.

Цена: На бугельные и кресельный подъемники тариф «Подъемник на 1 день» - 1400 рублей в выходные, 1000 рублей в будние дни. Разовый подъем на кресельном подъемнике - 150 рублей, на бугельном - 130 рублей.

Но Губаха предлагает и другие развлечения. В последние годы окрестности города стали местом съемок различных фильмов. Узнать поподробнее об этом можно во время экскурсии «Губаха – кинематографическая», которая включает в себя посещение горы Крестовая, горы Ладейная, Каменного города.

Молодежная студия-театр «Доминанта», который является одним из организаторов фестиваля «Тайны Крестовой горы», не даст заскучать и зимой. В январе театр приглашает на интерактивную программу «Новогоднее приключение» (0+), которая состоится 3, 4 января в 11.00, 5 января в 17.00, 6 января в 16.00. 3 и 4 января в 14.00 в «Доминанте» пройдет интерактивная программа «Снимаем кино» (6+). 3 и 4 января в 19.00 - спектакль «Горка» (12+).

Центральная библиотека Губахи 4 января в 12.00 организует викторину «Загадки из новогоднего мешочка» (0+), 5 января в 12.00 состоится новогодняя игровая программа «Самый сказочный праздник» (0+). 6 января в библиотеке в 14.00 пройдут новогодние посиделки «Говорят, под Новый год …» (0+), а в 15.00 - рождественские посиделки «Вечное чудо Рождества» (0+).

В Губахинском городском историко-краеведческом музее состоятся разнообразные мастер-классы, к примеру, по печати на ткани. В процессе участники узнают историю искусства набойки тканей и сами с помощью деревянной набойки создадут узор на сумке, которую смогут забрать с собой. (0+)

В Музее КУБа можно посетить три постоянные экспозиции: «Музей Угля», «День шахтера», «Грот Дворцовый». Во время новогодних праздников будет работать выставка для малышей и их родителей «Скворечник». (0+)

Поесть в Губахе можно за сумму от 200 до 500 рублей с человека. Средняя цена за номер в гостинице: 900 - 2600 рублей за сутки.

Лысьва

Экспозиция Музея каски. Фото: администрация Лысьвы

Лысьва как населенный пункт была известна уже в середине XVII века. Земли вокруг Лысьвы во второй половине XVIII века перешли по наследству дочери барона Строганова - княгине Шаховской. В 1785 году началось возведение чугунолитейного завода. Обо всем этом можно узнать в рамках посещения Лысьвенского краеведческого музея. Там действуют интерактивные программы «Лысьвенский завод графа Шувалова», «Секреты лысьвенской эмали» с мастер-классом «Роспись по эмали», «Крылья Лысьвы» с мастер-классом «Конструирование планера». (0+). И, разумеется, нельзя обойтись без экскурсии по историческому центру Лысьвы.

За обед - от 200 до 700 рублей с человека. Средняя цена за номер: 600 - 4800 рублей за сутки

Ильинский

Ильинский районный Дом культуры 3, 4 и 5 января организует новогодние мастер-классы «Новогодние сувениры» (0+). 7 января пройдет театрализованная праздничная программа, с выступлениями творческих коллективов Дома культуры (6+).

Новогодний праздник для детей (0+) устроит Ильинский районный краеведческий музей. Юные гости узнают о традициях Рождества и том, как встречают Новый год в жаркой Африке. Попробуют себя в роли актеров в кукольном театре и отгадают загадки Деда Мороза. А также детей ждут игры со сказочными персонажами, хороводы и песни возле красавицы елки.

Обед в кафе от 200 с человека. Средняя цена за номер: 600 - 2500 рублей за сутки.

Кудымкар

Фото: Кудымкарский драматический театр

Кудымкар – столица Коми округа, где можно познакомиться с таинственными духами, узнать подробности о пермском зверином стиле, побывать на фольклорных посиделках. Купить необычные сувениры, сделанные рукам местных мастеров. А еще здесь можно познакомиться с традиционной коми-пермяцкой кухней: пирожки из пистиков, пельмени из щуки и редьки, лосятина с картофелем по коми-пермяцки.

Обед обойдется в сумму от 170 до 400 рублей с человека. Средняя цена за номер: 300 - 1000 рублей за сутки.

Напоминаем, подробная информация обо всех новогодних мероприятиях скоро появится на портале permfest.ru