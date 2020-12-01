«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Подарок маме»

- Фото: архив "КП"

Комсомольская правда выбрала победителей конкурса «Подарок маме».

Напомним, в канун Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, «Комсомолка» запустила конкурс «Подарок маме». Нашим участникам нужно было сделать подарок для мамы своими руками, сфотографировать его и отправить фотографию к закрепленному посту в нашей социальной сети.

Победителей выбирали сами подписчики путем открытого голосования. Итак победителем нашего конкурса стал Даниил Рябов. Его рисунок для мамы набрал 220 лайков.

Фото: Даниил Рябов

На второй месте Алексей Федулов. Его работа набрала 203 лайка.

Фото: Алексей Федулов

И на почетном третьем месте Вера Визнюк.

Фото: Вера Визнюк

Наши победители получат подарки от «Комсомольской правды», а также от наших спонсоров «Хаски» Пермь и театра кукол.