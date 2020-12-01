«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Подарок маме»

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Фото: архив "КП"
Комсомольская правда выбрала победителей конкурса «Подарок маме».
Напомним, в канун Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, «Комсомолка» запустила конкурс «Подарок маме». Нашим участникам нужно было сделать подарок для мамы своими руками, сфотографировать его и отправить фотографию к закрепленному посту в нашей социальной сети.
Победителей выбирали сами подписчики путем открытого голосования. Итак победителем нашего конкурса стал Даниил Рябов. Его рисунок для мамы набрал 220 лайков.
Фото: Даниил Рябов
На второй месте Алексей Федулов. Его работа набрала 203 лайка.
Фото: Алексей Федулов
И на почетном третьем месте Вера Визнюк.
Фото: Вера Визнюк
Наши победители получат подарки от «Комсомольской правды», а также от наших спонсоров «Хаски» Пермь и театра кукол.