Коронавирус в Перми, последние новости на 2 декабря: для медиков доставили бесплатные лекарства от COVID-19

Пермский край стал четвертым регионом страны, в который отправили «Арепливир» для лечения работающих в «красной̆ зоне» врачей. Фото: архив "КП"

Данные о коронавирусе в Пермском крае на утро 2 декабря: как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число инфицированных достигло 20980 человек. За минувшие сутки было выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19: 74 человека проходят лечение в больницах, 224 – амбулаторно на дому.

Ежесуточный прирост больных составил 1,4%

Из 298 новых инфицированных – 111 мужчин, 182 женщины и 5 детей: 1 мальчик и 4 девочки. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 75 человек, 104 человека в возрасте 45-65, 110 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона. Как сообщили в Роспотребнадзоре, больше всего больных COVID-19 выявлено в Перми – 152 заболевших. На втором месте по заболеваемости Березники и Соликамск – по 16 инфицированных, на третьем – Оханск, где обнаружено 10 вновь заболевших.

Инфографика: оперштаб

Еще по 8 инфицированных выявили в Пермском районе и Чернушке, по 7 - в Очере и Чердыни. В Кунгуре и Краснокамске по 6 случаев заражения COVID-19, по 5 - в Березовке и Нытве. По четырем больным в Барде, Большесосновском районе и Куеде. По три заболевших обнаружено в 11 территориях: Верещагино, Губахе, Кудымкаре, Чайковском, Горнозаводске, Гремячинске, Кишерти, Красновишерске, Кунгурском районе, Орде и Уинском округе. В Кудымкарском округе коронавирус диагностирован у двух жителей.

По одному инфицированному выявлено в 5 муниципалитетах Пермского края: Гайнах, Добрянке, Ильинском, Октябрьском и Чусовом. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.

За минувшие сутки в Пермском крае из больниц выписаны 278 человек. Общее количество выздоровевших составляет 14638. В больницах сейчас остается 2114 человек, из них 118 – на аппаратах искусственного дыхания. На карантине находится 4661 житель Пермского края.

Также за прошлые сутки зафиксированы 14 смертей от коронавируса, а также три летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 644 человека, и еще 351 инфицированный пациент скончался по причинам, не связанным с коронавирусом.

Тем временем тысячу упаковок препарата «Арепливир» прислали в Пермь в рамках всероссийской благотворительной акции «Арепливир» – врачам». В ходе клинических исследовании было доказано, что этот медикамент помогает предотвратить переход заболевания в более тяжелую форму, ускоряет выздоровление, а также позволяет легче переносить болезнь. Пермский край стал четвертым регионом страны, в который производитель лекарственных препаратов отправил бесплатную партию «Арепливира» для лечения работающих в «красной зоне» врачей.