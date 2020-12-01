«У врача нашелся только парацетамол». Пермячка рассказала, как лечат коронавирус бесплатными лекарствами

В краевом минздраве отчитались, что на закупку бесплатных лекарств для лечения заболевших коронавирусом и пневмонией в регион поступило 98 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- 98 миллионов рублей поступило в Пермский край на закупку бесплатных лекарств для лечения заболевших коронавирусом и пневмонией! – отчитались в краевом минздраве.

- Вот и я сначала обрадовалась этому, а на деле все оказалось не так уж радужно, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) пермячка Татьяна, она в настоящий момент лечится дома от коронавируса. - У нас в семье пять человек, и вся семья разом слегла.

Первой симптомы ОРВИ почувствовала сама Татьяна, она обратилась к врачу.

- Температура была 37,2, потери обоняния не было, поэтому вызывать неотложку при такой температуре я не стала, пошла на прием в доврачебный кабинет сама, - говорит женщина. - На начальном этапе все было просто замечательно: в поликлинике работали два врача, а в очереди сидели только два человека.

Пациентке дали необходимые рекомендации и отправили на мазок. Вскоре пришел результат теста, он оказался положительный.

- Узнав о бесплатных лекарствах, я решила, что удастся сэкономить, - говорит пермячка. - Ведь когда в семье пять человек находятся на больничном, много финансов уходит на аптеку. Одна упаковка Арбидола, которой нам не хватит и на один день, стоит около 700 рублей. А курс лечения на одного человека – 4-5 дней. И только на Арбидол нам пришлось бы потратить три с половиной тысячи рублей.

Учитывая, что диагноз COVID-19 был поставлен только Татьяне, всем остальным членам семьи бесплатное лечение пока было не положено.

- Вчера ко мне приезжала ковидная бригада, и я спросила, смогу ли я получить бесплатные лекарства, - рассказывает пермячка. – И врачи предложили мне… парацетамол! Но ведь это не самый дорогой препарат для лечения ковида, часто его и принимать не нужно, если нет температуры. Поинтересовалась, есть ли возможность выбрать другие лекарства, и мне еще предложили грипферон. Когда я стала говорить, что минздрав объявил, что всем заболевшим должны выдавать комплект бесплатных лекарств для лечения ковида, мне ответили, что есть еще арбидол, но поскольку я согласилась на грипферон, арбидол мне не дадут. В итоге все назначенное лечение мне пришлось приобретать за свой счет, а это немалая сумма.

А когда придут тесты остальных членов семьи, не исключено, что умножить эту сумму придется на пять, ведь Татьяна уже задавала вопрос педиатру, который наблюдает ее ребенка, положены ли девочке препараты, если коронавирус будет подтвержден официально?

- Доктор ответил, что в СМИ об этом говорят везде, но ему лично ничего об этом неизвестно. Ни самих препаратов, ни указаний от заведующей, как поступать, если у ребенка подозрение на коронавирус, у него нет, - расстроенно говорит женщина.