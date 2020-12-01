«Учимся жить без них». Малыш, выживший в трагедии с утонувшей в Перми «девяткой», до сих пор ищет маму

На место трагедии до сих пор продолжают нести цветы. Фото: Виктор Правдин

- Мы до сих пор в себя толком не пришли, пытаемся учиться жить без них, и нам очень тяжело, - говорят родные утонувших в «девятке» 36-летней пермячки Елены и ее четырехлетнего сына Ванечки. – Мы искренне надеемся, что папе не будут предъявлять обвинение. Двухлетний Максимка, которого удалось спасти в тот страшный день, до сих пор напуган, ищет маму, с ним сейчас сидит бабушка, папа вышел на работу. Машина, которую достали из реки, находится у следователей.

Прошло несколько недель со дня страшной трагедии, которая потрясла многих пермяков. 15 ноября семья с двумя детьми возвращалась из гостей домой. Муж остановил легковушку возле торгового центра на шоссе Космонавтов, 244 Б, чтобы купить запчасти. Когда мужчина стоял на кассе, в магазин вбежали очевидцы и стали кричать, что припаркованная легковушка скатилась с обрыва в реку и тонет.

Глава семейства побежал на улицу и увидел, как машина, в которой находились жена и двое сыновей, наполняется ледяной водой. Обезумевший от горя мужчина спрыгнул вниз и пытался помочь им, но спасти удалось лишь младшего ребенка.

Елена за несколько секунд до трагедии пересела за водительское место. Фото: семейный архив.

По камерам видеонаблюдения, установленным на ТЦ, удалось выяснить, что за несколько секунд до того, как машина задним ходом поехала в реку, погибшая Елена пересела с заднего сиденья на водительское место. После этого легковушка начала движение. На следующий день съезд к реке огородили бетонными плитами.

Люди до сих пор продолжают нести к этому месту цветы, а следователи продолжают разбираться, что стало причиной этой трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» (максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет, - Ред.)

- Мера пресечения никому не избиралась, обвинение тоже пока никому не предъявлено, - сообщили «КП»-Пермь» следователи, ведущие дело. - Чтобы сделать это, нам необходимо дождаться результатов назначенных экспертиз, в том числе и автотехнической, которая определит, была ли утонувшая машина исправной и поставил ли ее водитель на ручной тормоз. Есть вопросы и к руководству торгового центра, которое не установило ограждение, сейчас проверку проводим не только мы, но и прокуратура. Говорить о виновных мы сможем только после проверок и получения результатов экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подробности трагедии в Перми, где утонула машина с людьми: 36-летняя мама погибла, спасая двоих детей

Семья собирает деньги на похороны женщины и ее 4-летнего сына (Подробнее...)

В Перми возбудили уголовное дело после гибели матери и ребенка в утонувшем автомобиле

Расследованием займется следственный комитет (подробнее...)

«Достали тела 4-летнего мальчика и матери». В Перми машина с семьей упала в реку

Водолазы подняли на берег тела погибших (подробнее...)

Спасатели достали из воды утонувшую в реке машину с матерью и ребенком

Операция по поднятию машины длилась несколько часов (подробнее...)

«Держал за бампер и кричал». Отец семьи, утонувшей в реке в машине, до последнего пытался спасти своих близких

В живых остались двухгодовалый малыш и глава семейства, мать и еще один ребенок погибли (подробнее..)