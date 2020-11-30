Пермяки представят свои идеи в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Екатерина Балдина вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства». Фото: из личного архива

Пермяки могут принять участие во втором сезоне конкурса «Мастера гостеприимства», реализованном в рамках нацпроекта «Образование». Стать участником конкурса могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства.

«Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Первый сезон конкурса стартовал в ноябре 2019 года. От Пермского края было подано 159 заявок, в финал вышли два человека: директор магазина «Фанагория. Натуральные вина» Екатерина Балдина и собственник турагентства «Акапулько» Михаил Голоднов, рассказали в краевом Агентстве по туризму и молодежной политики.

- Я уже 15 лет работаю в индустрии гостеприимства, руководила ресторанами, а последние восемь лет занимаюсь своим делом - открыла магазин натуральных вин и решила заняться продвижением российского виноделия, организовывать эногастрономические туры в Краснодар и Крым с посещением виноделен, - рассказала Екатерина Балдина.

И в прошлом году Екатерина приняла участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» - подготовила видео-визитку своего проекта, снявшись на фоне «Пермяка – соленые уши». В отборочном туре прошла тесты по истории и культуре России, затем попала в полуфинал, который проходил в Самаре.

- Меня уже азарт разобрал, - смеется Екатерина. – Надо сказать, организация конкурса была на очень высоком уровне.

Финал конкурса, запланированный на май, из-за пандемии был перенесен на октябрь. Он состоялся в Москве.

- Нас оценивали по двум направлениям – по тому, насколько проект направлен на развитие региона, и по компетенциям, - рассказала Екатерина Балдина. - Я как раз вышла в финал по компетенциям: уровню знаний, лидерских качеств. В итоге я поняла, что надо делать проекты в Перми и решила, что в этом году обязательно приму участие в конкурсе с новым проектом, гастрономическим. И рекомендую всем, у кого есть желание создать свой проект, участвовать в этом конкурсе. За это время я познакомилась со столькими экспертами, которые готовы помочь, посоветовать, как надо развивать свое дело. Думаю, это будет полезно каждому.

Как сообщили организаторы мероприятия, во втором сезоне конкурса участников ждет несколько этапов. Подать заявку на сайте (welcomecup.ru/) может любой совершеннолетний гражданин России. После регистрации надо снять видео-визитку своего города и представить ее конкурсной комиссии. Видео необходимо загрузить в социальные сети Youtube, Вконтакте или Facebook, используя хештеги #мастерагостеприимства2сезон и #россияудивляет Работы принимаются до 15 января 2021 года.

Затем конкурсанты пройдут онлайн-тестирование. Предварительно оно запланировано на январь-февраль 2021 года. Конкурсанты, которые успешно справятся с этим заданием, будут приглашены на очные полуфиналы. Затем им предстоят защиты своих проектов, а после – финал конкурса.

Кстати, в этом году в конкурсе появится отдельный блок «Мастера гостеприимства. Студенты». Он будет проводиться совместно с Росмолодежью для студентов российских вузов.