«Мечтаю об атласном платье и наборе для модницы». Как стать Дедом Морозом или Снегурочкой для ребят из детских домов

Исполнить желание ребенка, оставшегося без попечения родителей, может любой пермяк. Фото: фонд "Дедморозим".

- Дорогой Дедушка Мороз, я живу в детском доме. Зимы у нас холодные, много снега, тебе понравится! Скоро у нас поставят большую елку и украсят ее гирляндами и шарами. Я весь год был послушным, и мне сказали, что ты волшебник и можешь исполнить любое мое желание! Я хотел попросить у тебя в подарок игрушку-лошадку, чтобы можно было играть на столе, ставить в конюшню и слушать ее ржание! До встречи, Дедушка Мороз, очень буду ждать тебя на нашем празднике! - сотни писем от ребят из детских домов в Пермском крае опубликовал благотворительный фонд «Дедморозим».

Малыши, волею судеб оказавшиеся в детских домах, просят в подарок у новогоднего волшебника нехитрые вещи: куклу, заводную собачку, неваляшку, мягкие кубики, машинку на радиоуправлении, атласное платье и наборы для модниц.

Есть письма, которые были написаны рукою взрослого - воспитателя или нянечки: «Я прошу подарить мне круг-подушечку для лежачих больных. Я только лежу, и мне нужна такая подушечка».

Это значит, что ребенок - инвалид, он живет в блоке милосердия, не может сидеть, ходить, разговаривать. В письмах от таких детей можно увидеть ортопедические подушки, бизиборды, мягкие борты в кроватки или средства гигиены.

Исполнить желание ребенка, оставшегося без попечения родителей, может любой пермяк, став для незнакомого малыша добрым Дедушкой Морозом или Снегурочкой. Эта благотворительная новогодняя затея проводится в Пермском крае уже не первый год.

А вот подарков в этом году ребята ждут как никогда ранее, ведь с марта они живут в изоляции: из-за пандемии коронавируса вход в учреждения для родственников, волонтеров и приемных родителей ограничен.

Подарков в этом году ребята ждут как никогда ранее, ведь с марта они живут в изоляции. Фото: фонд "Дедморозим".

По понятным причинам изменится в этом году и формат новогодних поздравлений.

- Мы не сможем оказаться рядом с детьми, как было ранее: прийти на праздник, вместе распаковать подарки, обняться, помечтать и поговорить, - объясняет директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли. - И представление, и вручение заветных коробочек будет организовано по правилам безопасности. Но тем важнее подготовить для ребят душевные открытки и совершить чудеса. Теплые письма со словами поддержки порадуют и тех, кто постоянно находится рядом с детьми - воспитателей и санитарочек интернатов. С марта они работают вахтами, то есть уходят на работу на две недели и фактически живут вместе с ребятами.

ВАЖНО

Как стать Дедом Морозом или Снегурочкой?

На сайте «Дедморозим» (dedmorozim.ru) можно выбрать понравившееся письмо ребенка и забронировать его, оставив комментарий под письмом. Потом исполнить его и принести на общий сбор, который пройдет 19 и 20 декабря в штабе фонда «Дедморозим» (улица Максима Горького, 60) с 10.00 до 18.00.

Можно помочь новогоднему чуду случиться, оплатив его на сайте «Дедморозим» в разделе «Как оплатить желание». Либо отправить СМС на номер 3434 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования». Либо в приложении «Сбербанк Онлайн»: в разделе «Переводы и платежи» - «Остальное» - найти в поисковой строке «Дедморозим».

А можно просто поделиться своим личным временем, предоставив транспорт для доставки подарков детям.

Со всеми предложениями или вопросами можно обращаться по телефону горячей линии фонда «Дедморозим» (342) 270-08-70.