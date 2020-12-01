Восемь непраздных вопросов про COVID-19: Сколько дней носить маску и можно ли заразиться от кота

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Во всех регионах России еще в начале пандемии открылись горячие линии по коронавирусу, операторы которых должны отвечать на самые разные вопросы. От самых очевидных - до какого числа продлен режим самоизоляции? До самых каверзных - можно ли, к примеру, заразиться от домашнего пса? «Комсомолка» собрала самые частые и непростые вопросы и ответила на них с помощью специалистов.

- Можно ли выпускать собаку одну на улицу, если хозяин находится на карантине?

- Лучше воспользоваться услугами волонтеров или платными сервисами выгула или передержки домашних животных, - отвечает руководитель кинологического центра «Бранд» Сергей Голдобин. - За нарушение самоизоляции при прогулке с собакой вас не оштрафуют, но во многих муниципалитетах предусмотрен штраф за безнадзорный выгул собак, его размер кое-где достигает 3 тысяч рублей. Кроме того, вашего питомца могут отловить и поместить в приют.

- Как найти волонтеров, которые выгуляют собаку?

- Это подскажут на горячих линиях по вопросам коронавируса, они открыты во всех регионах. В Москве нужно позвонить по телефону 8 (495) 870-45-09, вас свяжут с волонтерами агрегатора добрых дел «Я дома».

- С волонтером нужно обсудить время и адрес выгуливания, - объяснили «КП» в столичном call-центре. - Хозяин должен надеть на собаку намордник и привязать ее к дверной ручке входной двери снаружи. Время выгула составляет 30 минут. Потом волонтер снова привяжет собаку к двери и позвонит.

- Кошки и собаки опасны?

- В мире действительно отмечаются случаи заболевания коронавирусом животных, - говорит ветеринар Анастасия Злобина. - Как сообщают в Россельхознадзоре, они зарегистрированы в 17 странах мира, в России и Германии коронавирус был выявлен у кошек, в Гонконге - у кошек и собак. В США коронавирус обнаружили в питомниках у тигров и львов. Однако случаев заражения людей от животных пока не зафиксировано. Тем не менее нельзя забывать об элементарных мерах безопасности: при контактах с животными не лишним будет дезинфицировать руки, надевать маску и перчатки.

- Будут ли созданы прививки от коронавируса для домашних животных?

- С конца октября Федеральный центр охраны здоровья животных приступил к клиническим испытаниям экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. - Эксперимент проводится на 40 кошках и 40 собаках. Все они пока чувствуют себя хорошо. Запланированы испытания вакцины на пушных зверях - на норках и других животных. Однако ВОЗ пока не включает вакцинацию животных от коронавируса в число рекомендованных мер - ввиду малого количества зафиксированных случаев заражения.

- Можно ли одноразовую маску надевать ненадолго несколько дней подряд?

- Нет, одноразовые маски потому и называются одноразовыми, что их надевают один раз, - объясняет эпидемиолог Ирина Фельдблюм. - Менять их рекомендуется каждые три часа. Заменить маску также нужно, если она стала влажной. Цветные маски нужно надевать белой стороной к лицу. После использования маску нужно выбросить и тщательно вымыть руки.

Если маски снимать, а потом снова надевать, их стерильность нарушится. А если их постирать и прогладить горячим утюгом, они попросту расползутся и перестанут сохранять защитные свойства.

- Есть ли какая-то формула, по которой высчитывается социальная дистанция? Зависит ли она от роста или возраста людей?

- Такой формулы не существует, - объясняет Ирина Фельдблюм. - Минимальное расстояние социальной дистанции в полтора метра в случае с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, установлено опытным путем. Оно не зависит ни от роста, ни от возраста людей.

- Как часто нужно делать компьютерную томографию, чтобы полностью исключить заболевание коронавирусом?

- При исследованиях методом компьютерной томографии, как и при рентгене и флюорографии, используется излучение, - говорит доктор медицинских наук Виталий Мишланов. - Поэтому КТ не рекомендовано делать чаще, чем раз в полгода. Лучше посоветоваться с врачом, необходимо ли оно вам?

Говорят, что на высоте воздух сильно разреженный, поэтому в авиалайнерах замкнутая система вентиляции.

- Не может ли в ней накапливаться COVID-19?

- Это миф, - объяснили в пресс-службе компании «Аэрофлот». - Воздух в салоны пассажирских самолетов забирают за бортом и накачивают компрессоры, он обновляется каждые 15 - 20 минут. Но при этом он немного осушается, чтобы не было обмерзания системы, поэтому нелишним будет во время полета пить больше жидкости. На борту могут быть носители COVID-19, поэтому обязательное требование для пассажиров - быть в масках и перчатках. Их запас имеется на борту.