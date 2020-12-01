«Танцы под запретом». Как пермские бары и рестораны соблюдают требования эпидбезопасности

Таким гостям, естественно, были не рады ни сотрудники общепитов, ни сами посетители. Фото: Борис Меркушев

В конце октября руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова подписала постановление об ужесточении противоэпидемических мер для заведений общепита. Кафе, барам и ресторанам запретили работать с 23.00 до 06.00.

Однако регионы были вправе сами устанавливать время работы таких заведений. Взяв во внимание, что заведения общепита и без того понесли серьезные убытки из-за эпидемии коронавируса, губернатор Пермского края пошел на уступки и продлил время работы кафе и ресторанов на два часа. В итоге с 16 ноября в течение последующих 28 суток общепитам ограничили время работы с 01.00 до 06.00. Также в кафе и ресторанах запретили проводить дискотеки, а обязательным условием стало соблюдение противоэпидемических мер.

Журналист «Комсомольской правды» вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и полицейскими съездил в рейд по заведениям общепита и проверил, как они соблюдают противоэпидемические мероприятия и Указ губернатора.

Чтобы наше появление было максимально незаметным для руководства заведений, полицейские были в гражданском, а сотрудники Роспотребнадзора скрывали свои кители под одеждой и снимали ее только тогда, когда попадали внутрь, единственное, что нас выдавало – камеры.

Первым заведением, которое мы посетили, стал ресторан «Шашлыкофф».

Таким гостям, естественно, были не рады ни сотрудники общепитов, ни сами посетители. Гости ресторана возмущались, что мы ведем съемку, просили удалить записи, а некоторые снимали нас в ответ, сотрудники заведения в свою очередь спешно искали необходимые документы и показывали наличие необходимых обеззараживающих средств.

Проверку ресторан прошел почти на сто процентов: всем посетителям на входе обрабатывают руки специальным раствором, расстояние между столиками более 1,5 метров, весь персонал обеспечен масками и перчатками.

Прибор для измерения температуры в заведении также имеется и используется. Фото: Борис Меркушев

В туалетах есть специальные обеззараживающие средства, также в помещении установлен бактерицидный рециркулятор, который позволяет проводить обезараживание помещения в присутствии людей.

Сотрудники общепита отмечают, что в масках и перчатках работать, конечно, неудобно, но за два месяца работы они уже успели привыкнуть. Фото: Борис Меркушев

Единственное, что не смогли предоставить руководители общепита – инструкцию для устройств по обеззараживанию воздуха, установленных в обеденном зале. Сотрудники Роспотребнадзора взяли с руководства объяснительную и в понедельник соответствующие документы должны быть переданы надзорному ведомству.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли с руководства объяснительную. Фото: Борис Меркушев

Второе заведение, куда мы отправились, стал ресторан «Кама».

Здесь посетители были уже навеселе, поэтому некоторым наш визит был даже приятен. Девушки позировали перед объективами камер, просили их сфотографировать и спрашивали, когда они увидят себя по телевизору.

Однако не обошлось и без неприятных моментов - в заведении громко играла музыка, а на танцполе весело плясали посетители, что строго запрещено. Музыку спешно выключили и гостей попросили сесть за столики. Тогда настроение людей резко изменилось. Подвыпившие гости взывали нас к совести, объясняли о важности отдыха и спрашивали, когда мы уже уйдем. Но сотрудники надзорного ведомства были непреклонны и продолжали проверку.

В целом все меры противоэпидемиологических мероприятий руководство соблюдает. Но проведение дискотек является грубым нарушением. Сотрудники полиции взяли объяснительную с администратора и потребовали соблюдать указ губернатора.

В надзорном ведомстве отмечают, что в последнее время нарушений в общепитах становится все меньше. Фото: Борис Меркушев

Последнее заведение, куда мы отправились, стал бар под названием «Гоблин» в спальном районе Перми. Туда мы поехали по жалобе местных жителей на работу заведения после 23.00. Дело в том, что бар расположен на первом этаже многоквартирного жилого дома.

По пути сотрудники правоохранительных органов предвкушали встречу с нетрезвыми компанией и были готовы к потасовке, но на удивление шумной компании в заведении не оказалось, нам удалось насчитать не более пяти посетителей, которые спокойно беседовали за столиками.

Вот такой лист А4 с надписью "Не для тебя моя древесина цвела" предупреждает посетителей о том, что занимать столик запрещено.

В заведении установлен мощный очиститель воздуха, столики находятся на допустимом расстоянии друг от друга, ни громкой музыки, ни шумных разговоров в баре не было. Однако владелец заведения, который является и его сотрудником, обслуживал посетителей без маски, а в туалетах не было обеззараживающих средств.

Во время наших рейдов некоторые посетители вступали с нами в дискуссию и высказывали свое мнение о масках, дистанции и противоэпидемических мерах. Фото: Борис Меркушев

Посетители тоже без масок. Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали нарушение и в дальнейшем перенаправят информацию в полицию. Несмотря на просьбы посетителей не наказывать владельца бара, который, по их словам, является законопослушным гражданином и просто хорошим человеком, сотрудники надзорного ведомства все же зафиксировали в протоколе осмотра нарушения, согласно которому будут приняты административные меры.

По итогам проверки, руководство двух из трех заведений Перми в той или иной степени нарушило предписание Роспотребнадзора и Указ губернатора.

В последнее время подобные рейды проводятся регулярно, хочется отметить, что число нарушителей сокращается. Если изначально при проведении проверки многие организации совершали нарушения, то теперь ип и юрлица принимают соответствующие меры по обеспечению собственной безопасности и безопасности посетителей, - отметила главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Мартюшева.