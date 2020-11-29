За 7 лет «КомандаДоброТЫ» помогла тысячам семей из Пермского края. Фото: «КомандаДоброТЫ»/VK

37-летний Эдуард Караваев уже больше 7 лет помогает малообеспеченным и многодетным семьям Пермского края: привозит еду, одежду, делает ремонт в квартирах, восстанавливает сгоревшие дома. За это время он собрал вокруг себя целую команду единомышленников – врачей, охранников, бизнесменов, продавцов, юристов, которые помогают ему делать добрые дела. А началось все с того, что в 2013 году его попросили отвезти продукты для многодетной семьи в Краснокамск.

Не смог просто уйти

- Я приехал в буквальном смысле на пепелище. Мать с детьми вышли ко мне из полуразрушенного сарая. Оказалось, что их дом сгорел, а отец бросил, уехав в Кострому. Сарай стал единственным местом, где ютились семь человек - мама с четырьмя детьми и бабушка с дедушкой. Вместо душевой – ведро, привязанное на веревку возле дома, уличный туалет, в сарае из мебели только диван, маленький приоконный стол, где старший ребенок делает уроки и печь, на которой готовят еду. Когда я все это увидел, у меня сердце сжалось. Я понял, что зиму они здесь не переживут, что мой пакет с продуктами их не спасет, а просто уйти и забыть я не мог.

Эдуард разместил на своей странице в социальной сети пост о сборе вещей для семьи, и рассказал обо всем своим друзьям. Они его поддержали и решили помочь погорельцам.

«КомандаДоброТЫ» отправила целую Газель с вещами для нуждающихся семей в Кудымкар. Фото: «КомандаДоброТЫ»/VK

- В Перми мы нашли небольшой деревянный дом, его хозяйка давно переехала в Краснодар и он пустовал. Дом был уже старым, с заколоченными окнами, без воды, электричества и мебели. Мы договорились с хозяйкой о небольшой арендной плате, разгребли весь мусор, построили две печи, провели водопровод, электричество, поклеили обои, купили мебель, технику и перевезли туда семью. И вот уже семь лет они благополучно живут в этом доме. Мать устроилась на работу, дети ходят в школу, а бабушка с дедушкой занимаются сельским хозяйством на небольшом участке возле дома.

Публикация, объединившая людей

На первый опубликованный пост о помощи откликнулись только друзья и знакомые Эдуарда, но потом ему стали писать совершенно незнакомые люди со всего Пермского края.

- Люди отдавали не только одежду и обувь, но стали предлагать другую помощь - продолжает Эдуард. – Мне писали врачи, учителя, грузчики, охранники, продавцы, предприниматели – люди разных профессий.

Врачи предлагали бесплатные осмотры для детей и родителей, владельцы салонов красоты – бесплатные стрижки, учителя говорили, что с радостью помогут детям в учебе, мастера бесплатно отремонтируют технику, грузчики помогут отвезти вещи, фермеры поделятся своей продукцией, а плотники сколотят столы, стулья и детские кроватки. Для меня было очень неожиданно и удивительно, что люди, у которых порой на себя не хватает времени, готовы помогать другим.

Проект «КомандаДоброТЫ»

Вскоре Эдуард собрал вокруг себя около 200 единомышленников. Тогда он понял, что людей нужно как-то организовать, так появился проект «КомандаДоброТЫ».

Помимо прочей помощи, команда помогает семьям с трудоустройством, а для детей устраивают праздничные мероприятия. Фото: «КомандаДоброТЫ»/VK

- У нас открылось несколько складов с вещами и продуктами, мы создали группу в социальной сети, разработали специальное приложение, в которое стали заносить своих подопечных. Почти в каждом районе города у нас есть куратор, у которого в команде порядка 40 человек, всегда готовых прийти на помощь.

Эдуард объясняет, что «КомандаДоброТЫ» - это некоммерческий проект, а группа единомышленников-альтруистов, которые хотят сделать этот мир лучше.

- Мы не сотрудничаем с государством, у нас нет спонсоров, всю помощь мы оказываем на свои личные средства. Семьи, которые нуждаются в помощи, находят нас сами, мы никого не ищем. Люди узнают о нас из социальных сетей, также мы размещаем рекламу в лифтах, да и сами люди, которые получили помощь, рассказывают о нас своим знакомым. Последнее время появилось много звонков от мошенников, поэтому каждую заявку мы тщательно проверяем, приезжаем к семье, смотрим, в каких условиях они живут, проверяем документы и только тогда помогаем.

Открытие склада «КомандаДоброТЫ». Эдуард надеется, что вскоре у него появятся единомышленники в каждом городе Пермского края. Фото: «КомандаДоброТЫ»/VK

Главный помощник - сын

С каждым днем помощников у Эдуарда становится все больше, но главным он считает своего 10-летнего сына, которого с недавнего времени стал брать с собой на «рейды доброты».

- Я хочу, чтобы он своими глазами увидел, в каких условиях вынуждены жить некоторые семьи, - объясняет Эдуард. – Чтобы он научился ценить то, что у него есть и одновременно воспитал в себе сострадание к другим людям. Я сам рос в неблагоприятном районе и с детства видел, как живут дети в неблагополучных семьях. В большинстве таких семей дети вырастают либо наркоманами, либо преступают закон. И нам нужно успеть поддержать их в нужный момент.

Самым главным помощником Эдуард считает своего 10-летнего сына. Фото из личного архива Эдуарда Караева

Ведь дети – это фундамент государства, если мы дадим им уверенность в завтрашнем дне, зарядим позитивом, любовью, если в нужный момент накормим, оденем, направим, тогда у нас есть надежда на светлое будущее.

Мужчины слабее женщин

По мнению Эдуарда, ситуация с малоимущими семьями в Пермском крае непростая, многие не могут элементарно купить вещи и даже продукты.

- Зачастую в таких семьях нет отцов, - рассказывает Эдуард. - Мужчины оказались слабее женщин, они либо спиваются, либо уходят из семьи. А женщины вынуждены выживать, устраиваться на несколько работ, чтобы прокормить себя и детей.

Никогда не забуду историю одной из своих подопечных Кристины – матери троих детей. У ее сына Виталика обнаружили генетическое заболевание. Когда муж узнал о диагнозе ребенка, испугался и бросил. В сложившейся ситуации мать просто не могла работать, и семья жила на пособия. Я рассказал об этом журналистам. Через несколько дней после того, как о них вышел сюжет, появился человек, который купил Виталику жизненно необходимое оборудование за 400 тысяч рублей, а потом о семье узнал губернатор и подарил Кристине квартиру.

За 7 лет «КомандаДоброТЫ» помогла тысячам семей из Пермского края. Помимо прочей помощи, команда помогает семьям с трудоустройством, а для детей устраивают праздничные мероприятия. Эдуард и дальше собирается развивать свой проект.

- Надеюсь, что мы найдем единомышленников в каждом районе города, - говорит Эдуард. – Тогда мы сможем оказывать помощь быстрее и большему числу нуждающихся. Только объединившись, мы сможем сделать этот мир лучше.

Чтобы получить помощь или самому стать частью «КомандаДоброТЫ», вы можете позвонить по телефону: +7 (342) 234-79-11 или связаться с волонтерами в группе в социальной сети: https://vk.com/dobrotavpermi

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