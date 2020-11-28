Коронавирус в Перми, последние новости на 29 ноября: Пермский край одним из первых получит вакцину от коронавируса

В Пермской станции скорой медицинской помощи дали ряд рекомендаций на случай, если жители региона не могут дозвониться в «скорую». Фото: permkrai.ru

Губернатор Прикамья Дмитрия Махонин во время прямого эфира, который состоялся 28 ноября, сообщил, что наш регион будет одним из первых, кто будет получит вакцину от коронавируса.

- Рассчитываем, что с начала года производство вакцин в России увеличится до 4-5 миллионов в месяц. Наш регион будет одним из первых, кто будет получит препараты. Соответствующие договоренности уже достигнуты, - отметил Махонин.

За предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 301 новый случай заражения COVID-19: 130 человек проходят лечение в больницах, 171 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 301 нового инфицированного 112 мужчин, 183 женщины и 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 44 человека, 140 человек в возрасте 45-65, 111 человек старше 65 лет.

- Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 20 083. Ежесуточный прирост больных составил 1,5%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01.

В Пермской станции скорой медицинской помощи дали ряд рекомендаций на случай, если жители региона не могут дозвониться в «скорую».

- Если вы долгое время не можете дозвониться – не бросайте трубку и ждите ответа диспетчера. Если все операторы заняты, автоматическая телефонная станция сформирует очередь из поступающих звонков.

- Количество звонков в течение суток неравномерное и имеет волнообразный характер. Одновременно на 11 установленных пультов операторов «03» может звонить несколько десятков человек. В период пандемии и в сезон ОРВИ, гриппа звонков становится больше.

- Пермская станция скорой медицинской помощи принимает вызовы по многоканальным телефонам «03» ил «103». Чтобы вызвать скорую помощь со стационарного телефона, наберите «03», с сотового – «103».

- Если вы вызываете скорую помощь с сотового телефона, учтите, что время удержания вызова у разных операторов составляет от 1 минуты 22 секунд до 2-х минут. Если в течение этого времени вам не ответили, значит все операторы заняты и вам надо набрать «103» повторно.