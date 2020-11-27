Коронавирус в Перми, последние новости на 28 ноября: в Минздраве рассказали, как получить бесплатные лекарства от COVID-19

В Пермской станции скорой медицинской помощи дали ряд рекомендаций на случай, если жители региона не могут дозвониться в «скорую» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Минздраве Пермского края рассказали, что лекарства от коронавируса смогут получить взрослые и дети, лечащиеся дома, с подтвержденным диагнозом «коронавирус» или диагнозом «вирусная пневмония», который выявили с помощью рентгена или КТ. Выдавать препараты будут врачи, которые приходят к инфицированным пациентам домой. Обеспечить бесплатными лекарствами почти 12,5 тысячи пациентов. На закупку препаратов из Минздрава России в регион направили почти 98 миллионов рублей.

По данным Управления Роспотребнадзора, на утро 28 ноября общее число инфицированных в Пермском крае достигло 19 782. За минувшие сутки в регионе выявили 298 новых случаев COVID-19: 111 человек проходят лечение в больницах, 187 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 298 новых заболевших - 120 мужчин, 162 женщин и 16 детей (7 мальчиков и 9 девочек).

Инфографика: оперштаб

Больше всего заболевших - 169 - выявлено в Перми. На втором месте по заболеваемости Краснокамск – 22 инфицированных, на третьем – Губаха с 19 заболевшими, еще по 8 заболевших - в Березниках и Верещагино, по 7 - в Добрянке и Нытве, 6 - в Лысьве. По четыре жителя с коронавирусом выявлено в Пермском районе, Кунгуре и Большесосновском районе. Еще по три инфицированных выявлено в Гайнах, Кудымкаре, Косинском районе, Оханске, Очере, Чернушке и Чусовом, по два - в Кизеле, Горнозаводске, Ильинском городском округе, Косинском районе, Кудымкарском округе, Соликамске, а также в Частинском и Юсьвинском округах.

Инфографика: Яндекс

Также за сутки от коронавируса скончались 16 пациентов. В больнице продолжают лечение 2095 человек.

В Пермской станции скорой медицинской помощи дали ряд рекомендаций на случай, если жители региона не могут дозвониться в «скорую».

- Если вы долгое время не можете дозвониться – не бросайте трубку и ждите ответа диспетчера. Если все операторы заняты, автоматическая телефонная станция сформирует очередь из поступающих звонков.

- Количество звонков в течение суток неравномерное и имеет волнообразный характер. Одновременно на 11 установленных пультов операторов «03» может звонить несколько десятков человек. В период пандемии и в сезон ОРВИ, гриппа звонков становится больше.

- Пермская станция скорой медицинской помощи принимает вызовы по многоканальным телефонам «03» ил «103». Чтобы вызвать скорую помощь со стационарного телефона, наберите «03», с сотового – «103».

- Если вы вызываете скорую помощь с сотового телефона, учтите, что время удержания вызова у разных операторов составляет от 1 минуты 22 секунд до 2-х минут. Если в течение этого времени вам не ответили, значит все операторы заняты и вам надо набрать «103» повторно.