В Прикамье завершилось голосование за лучшие спортивные проекты в территориях края

Фото: краевое правительство.

На сайте «Управляем вместе» закончилось онлайн-голосование за лучшие проекты региональной программы «Мы выбираем спорт!»

Напомним: муниципальные районы и городские округа Пермского края разрабатывали проекты, направленные на повышение качества спортивных мероприятий, на формирование новой системы развития массового спорта, а также на достижение целевых показателей нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Согласно нацпроекту, к 2024 году каждый второй житель Пермского края должен регулярно - не менее 3 раз в неделю - заниматься физкультурой или спортом.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость развития спортивной инфраструктуры именно в формате шаговой доступности для населения. Глава региона отмечал - чтобы росла популярность массового спорта, необходимо дать жителям возможность заниматься недалеко от дома.

Проекты-победители получат от 2,5 до 7 миллионов рублей

На второй этап конкурсного отбора были допущены проекты 7 муниципалитетов. Их разбили на три группы, исходя из численности проживающих в них жителей. На портале «Управляем вместе» все, кто хотел, могли проголосовать за тот или иной проект.

И вот голосование завершилось, его итоги пообещали учесть при выборе тех проектов, которые поддержат в следующем году из краевого бюджета.

В первой группе победитель второго этапа уже известен – это проект Кунгурского муниципального района. Голосование по нему не проводилось, потому что в своей группе он был представлен в единственном числе.

Во второй группе оба проекта-претендента набрали почти одинаковое – достаточно большое - количество голосов. За проект Бардымского муниципального округа проголосовали 2466 участника голосования, за проект города Кудымкара – 2426.

В третьей группе в лидерах оказался город Кизел – 2167 голосов. Не слишком сильно отстал проект Юсьвинского муниципального округа – 1997 голосов. У Красновишерского и Гремячинского городских округов - 774 и 250 голосов.

После итоговой защиты проектов муниципалитетам-победителям предоставят субсидию из бюджета Пермского края в размере от 2,5 до 7 миллионов рублей.

- Мы назвали свой проект «Подтянись к движению!» - рассказали в администрации Кунгурского района. – Он предполагает два направления. В рамках «Школы движения» люди всех возрастов будут обучаться бегу, лыжному спорту, скандинавской ходьбе и велоспорту. Они смогут взять бесплатно напрокат лыжи, скандинавские палки, велосипеды и пройти мастер-классы. Мобильная площадка «Двигатель спорта» развернет свою деятельность в 17 сельских поселениях, где пройдут фестивали и праздники, посвященные различным видам спорта.