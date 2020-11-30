В Пермском крае инвалид второй группы получила новое жилье

Батареи холодные как парное молоко, нет канализации и ванной, - рассказывает Любовь Кондратьева.

У 40-летней Любови из поселка Новоильинский Нытвенского округа непростая судьба: с детства она инвалид второй группы по ДЦП. В 8 лет попала в дом-интернат. После поступила в местный техникум для инвалидов, где выучилась на портного. А потом уехала в Пермь - захотела освоить еще одну специальность и попробовать пожить в обществе физически здоровых людей.

- В Перми я выучилась на художника-оформителя, - рассказывает Любовь. - Вернулась в родной поселок. Жила вместе с матерью, но отношения у нас не заладились. Я ушла жить к знакомой. Позже она умерла. Я пришла в администрацию поселка и попросила у них жилье.

Любови по договору найма предоставили квартиру. Она платила только за коммунальные платежи и ежегодно продлевала договор. Все эти годы за свои деньги женщина обустраивала жилье: клеила обои, чинила крышу и даже провела родниковую воду и построила баню рядом с домом. Но когда в 2019 году она в очередной раз пришла в администрацию поселка продлевать договор, ей сказали, что сейчас этим вопросом занимается администрация Нытвенского городского округа, куда и перенаправили ее договор.

В администрации пояснили, что с 1 января 2020 года полномочия по оформлению договоров соцнайма определены за Управлением ЖКХ, благоустройства и транспорта.

- На заседании комиссии принято решение о продлении аренды муниципальной квартиры в срок до 31 декабря 2020 года. Тем временем, будет решаться вопрос о признании гр. Кондратьевой «нуждающейся в жилом помещении, - заключили в Нытвенской администрации.