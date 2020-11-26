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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 27 ноября: рост количества заболевших первый день начал снижаться

Не исключено, что случилось это после того, как две недели назад школьников отправили на дистант
Алена ОВЧИННИКОВА
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Ровно две недели назад школьников среднего и старшего звена отправили на дистант.

Ровно две недели назад школьников среднего и старшего звена отправили на дистант.

Фото: архив "КП"

На утро 27 ноября общее число инфицированных в Пермском крае достигло 19 484 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 295 новых случаев заражения COVID-19. И если посмотреть общую статистику по коронавирусу, то это первый день за последние два с половиной месяца, когда количество заболевших перестало расти и даже снизилось на четыре человека. Напомним, 25 ноября эпидемиологи выявили 299 инфицированных.

Не исключено, что это небольшое снижение произошло отчасти после того, как ровно две недели назад школьников среднего и старшего звена в пяти городах Пермского края, где наблюдался наиболее интенсивный рост заболеваемости, отправили на дистант.

Известно, что 80 человек из новых заболевших проходят лечение в больницах, 215 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,5%, коэффициент распространения болезни составляет 1,04, - сообщил краевой оперштаб по борьбе с инфекцией.

Из 295 новых инфицированных – 115 мужчин, 173 женщины и семь детей (четыре мальчика и три девочки). Среди взрослых, тех, кто младше 45 лет – 47 человек, 128 человек в возрасте 45-65, 113 человек старше 65 лет.

Всего в больницах на лечении сейчас находятся 2048 человек. 138 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. На карантине по контакту с заболевшими находятся 5814 человек.

Большая часть заболевших (54%) - жители Прикамья в возрасте от 30 до 65 лет. Инфицированным назначено лечение, круг контактных лиц определен.

- В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, - добавили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Большая часть заболевших – 11614 человек или почти 60% случаев зарегистрировано в Перми.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 11 жителей Прикамья.

Инфографика: оперштаб.

Инфографика: оперштаб.

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